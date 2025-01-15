Суд обязал энергокомпанию выплатить более 62 тысяч гривен долга по «зеленому» тарифу — детали дела

Компания не выплатила деньги частному домохозяйству за полученную электроэнергию по «зеленому» тарифу.

В Хмельницкой области суд взыскал с ООО «Хмельницкэнергосбыт» в пользу жителя области 62 280 гривен задолженности по договору о купли-продажи электроэнергии по «зеленому» тарифу. Энергокомпания подала апелляционную жалобу, но проиграла. Об этом сообщает Хмельницкий апелляционный суд.

Как установил суд, в декабре 2020 года между ООО "Хмельницкэнергосбыт" (поставщик универсальных услуг) и истцом (потребитель) был заключен договор о купли-продажи электрической энергии по "зеленому" тарифу частным домохозяйством.

По его условиям потребитель имеет право продавать поставщику универсальных услуг электрическую энергию, произведенную из энергии солнечного излучения и/или энергии ветра объектами электроэнергетики (генерирующими установками) частного домохозяйства, а поставщик универсальных услуг обязуется покупать у потребителя электрическую энергию за «зеленым» тарифом, установленным НКРЭКУ, в объеме, превышающем месячное потребление электрической энергии частным домохозяйством, в сроки, предусмотренные настоящим договором.

Согласно акту купли-продажи электроэнергии за июнь-июль 2023 года по этому договору потребитель продал, а общество приняло 5774 кВт-ч по тарифу 6,3507 грн/кВт-ч и 6325 кВт-ч по тарифу 6,4345 грн/кВт- ч. на сумму 0,00 гривен.

Так как ООО не рассчиталось за электроэнергию, принятую в июне-июле 2023 года согласно договору, потребитель просил суд взыскать с него 62 280 гривен долга. Местный суд удовлетворил его иск.

ООО «Хмельницкэнергосбыт» подало апелляционную жалобу с просьбой отменить решение и отказать в иске. Апеллянт объяснил, что согласно п.11.3.23. Правил розничного рынка электрической энергии, в случае отсутствия месячного потребления электроэнергии частным домохозяйством, плата за производимую электрическую энергию не начисляется. Поскольку в актах купли-продажи электрической энергии за июнь и июль 2023 г. объем месячного потребления электроэнергии домохозяйством составляет 0 кВт, то плата за электроэнергию не начислялась и задолженности нет.

Коллегия судей апелляционного суда признала такие утверждения необоснованными, учитывая, что соответствующие изменения после их принятия в 2022 году не были внесены в договор, заключенный между сторонами. Заметила, что договор между Обществом и потребителем не признан недействительным, не расторгнут, а потому обязателен к исполнению.

Апелляционный суд отметил, что подписав отчеты об объемах и направлениях перетоков электрической энергии, а также акты купли-продажи электрической энергии, энергетики подтвердили, что взяли на себя обязанность оплаты произведенной электроэнергии по «зеленому» тарифу. Приняв соответствующий объем электроэнергии в соответствии с условиями договора, они обязаны были оплатить ее стоимость.

С постановлением апелляционного суда по делу №686/4642/24 можно ознакомиться в ЕГРСР.

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