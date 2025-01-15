Суд зобов’язав енерготовариство виплатити понад 62 тисячі гривень боргу за «зеленим» тарифом — деталі справи

Компанія не виплатила гроші приватному домогосподарству за отриману електроенергію за «зеленим» тарифом.

На Хмельниччині суд стягнув із ТОВ «Хмельницькенергозбут» на користь жителя області 62 280 гривень заборгованості за договором про купівлю-продаж електроенергії за «зеленим» тарифом. Енергокомпанія подала апеляційну скаргу, але програла. Про це повідомляє Хмельницький апеляційний суд.

Як встановив суд, у грудні 2020 року між ТОВ «Хмельницькенергозбут» (постачальник універсальних послуг) та позивачем (споживач) був укладений договір про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством.

За його умовами споживач має право продавати постачальнику універсальних послуг електричну енергію, вироблену з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру об`єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватного домогосподарства, а постачальник універсальних послуг бере на себе зобов`язання купувати у споживача електричну енергію за «зеленим» тарифом, встановленим НКРЕКП, в обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії приватним домогосподарством, у строки, передбачені цим договором.

Відповідно до акта купівлі-продажу електроенергії за червень-липень 2023 року за цим договором споживач продав, а Товариство прийняло 5774 кВт-год за тарифом 6,3507 грн/кВт-год та 6325 кВт-год за тарифом 6,4345 грн/кВт-год на суму 0,00 гривень.

Позаяк ТОВ не розрахувалося за електроенергію, прийняту у червні-липні 2023 року відповідно до договору, споживач просив суд стягнути з нього 62 280 гривень боргу. Місцевий суд задовольнив його позов.

ТОВ «Хмельницькенергозбут» подало апеляційну скаргу з проханням скасувати рішення та відмовити у позові. Апелянт пояснив, що відповідно до п.11.3.23. Правил роздрібного ринку електричної енергії, у разі відсутності місячного споживання електроенергії приватним домогосподарством, плата за вироблену електричну енергію не нараховується. Оскільки в актах купівлі-продажу електричної енергії за червень та липень 2023 обсяг місячного споживання електроенергії домогосподарством складає 0 кВт, то плата за електроенергію не нараховувалась і заборгованості немає.

Колегія суддів апеляційного суду визнала такі твердження необґрунтованими, зважаючи, що відповідні зміни після їх ухвалення у 2022 році не були внесені до договору, укладеного між сторонами. Зауважила, що договір між Товариством та споживачем не визнаний недійсним, не розірваний, а тому є обов`язковим до виконання.

Апеляційний суд зазначив, що підписавши звіти про обсяги та напрями перетоків електричної енергії, а також акти купівлі-продажу електричної енергії, енергетики підтвердили, що взяли на себе обов`язок оплати виробленої електроенергії за «зеленим» тарифом. Тож прийнявши відповідний обсяг електроенергії відповідно до умов договору, вони зобов`язані були оплатити її вартість.

З постановою апеляційного суду у справі № 686/4642/24 можна ознайомитися у ЄДРСР.

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