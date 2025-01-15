Суд зобов’язав енерготовариство виплатити понад 62 тисячі гривень боргу за «зеленим» тарифом — деталі справи

На Хмельниччині суд стягнув із ТОВ «Хмельницькенергозбут» на користь жителя області 62 280 гривень заборгованості за договором про купівлю-продаж електроенергії за «зеленим» тарифом. Енергокомпанія подала апеляційну скаргу, але програла. Про це повідомляє Хмельницький апеляційний суд.
Як встановив суд, у грудні 2020 року між ТОВ «Хмельницькенергозбут» (постачальник універсальних послуг) та позивачем (споживач) був укладений договір про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством.
За його умовами споживач має право продавати постачальнику універсальних послуг електричну енергію, вироблену з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру об`єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватного домогосподарства, а постачальник універсальних послуг бере на себе зобов`язання купувати у споживача електричну енергію за «зеленим» тарифом, встановленим НКРЕКП, в обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії приватним домогосподарством, у строки, передбачені цим договором.
Відповідно до акта купівлі-продажу електроенергії за червень-липень 2023 року за цим договором споживач продав, а Товариство прийняло 5774 кВт-год за тарифом 6,3507 грн/кВт-год та 6325 кВт-год за тарифом 6,4345 грн/кВт-год на суму 0,00 гривень.
Позаяк ТОВ не розрахувалося за електроенергію, прийняту у червні-липні 2023 року відповідно до договору, споживач просив суд стягнути з нього 62 280 гривень боргу. Місцевий суд задовольнив його позов.
ТОВ «Хмельницькенергозбут» подало апеляційну скаргу з проханням скасувати рішення та відмовити у позові. Апелянт пояснив, що відповідно до п.11.3.23. Правил роздрібного ринку електричної енергії, у разі відсутності місячного споживання електроенергії приватним домогосподарством, плата за вироблену електричну енергію не нараховується. Оскільки в актах купівлі-продажу електричної енергії за червень та липень 2023 обсяг місячного споживання електроенергії домогосподарством складає 0 кВт, то плата за електроенергію не нараховувалась і заборгованості немає.
Колегія суддів апеляційного суду визнала такі твердження необґрунтованими, зважаючи, що відповідні зміни після їх ухвалення у 2022 році не були внесені до договору, укладеного між сторонами. Зауважила, що договір між Товариством та споживачем не визнаний недійсним, не розірваний, а тому є обов`язковим до виконання.
Апеляційний суд зазначив, що підписавши звіти про обсяги та напрями перетоків електричної енергії, а також акти купівлі-продажу електричної енергії, енергетики підтвердили, що взяли на себе обов`язок оплати виробленої електроенергії за «зеленим» тарифом. Тож прийнявши відповідний обсяг електроенергії відповідно до умов договору, вони зобов`язані були оплатити її вартість.
З постановою апеляційного суду у справі № 686/4642/24 можна ознайомитися у ЄДРСР.
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