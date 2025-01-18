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В налоговой объяснили, является ли доходом одноразовая государственная денежная помощь «Зимняя еПоддержка»

08:21, 18 января 2025
Налоговики отмечают, что эта денежная помощь является доходом, сведения о котором подлежат декларированию по общим правилам.
В налоговой объяснили, является ли доходом одноразовая государственная денежная помощь «Зимняя еПоддержка»
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Налоговая служба в Харьковской области объясняет, является ли доходом одноразовая государственная денежная помощь «Зимняя поддержка».

Державна програма "Зимова єПідтримка" діє з 1 грудня 2024 та спрямована на надання соціальної підтримки громадянам у зимовий період. Це одноразова виплата в розмірі 1 000 гривень.

Подітківці пояснюють, що кошти грошової допомоги «Зимова єПідтримка» зараховуються на поточний рахунок із спеціальним режимом використання «Кешбек "Зроблено в Україні"» (далі – спеціальний рахунок), відкритий фізичною особою-покупцем в одному з уповноважених банків України (пп. 4 п. 9, абз. 4 п. 10 Порядку про Зимову підтримку).

Категоріям осіб, визначених у п. 9 Порядку про Зимову підтримку, кошти грошової допомоги надаються через АТ «Укрпошта».

Головним розпорядником коштів, передбачених у державному бюджеті за бюджетною програмою «Підтримка внутрішнього попиту на вітчизняні товари та послуги» (у т. ч. щодо коштів відповідно до Порядку про Зимову підтримку), та відповідальним виконавцем цієї бюджетної програми є Міністерство економіки України (п. 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки внутрішнього попиту на вітчизняні товари та послуги, затвердженого Постановою № 952).

Отже, ця грошова допомога є доходом, відомості про який підлягають декларуванню за загальними правилами.

Під час внесення інформації до розділу 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації рекомендується:

- у полі «Вид доходу» обрати позначку «Інше»;

- у полі «Зазначте, який саме» вказати «Грошова допомога "Зимова підтримка"»;

- у полі «Джерело (джерела) доходу» обрати позначку «Інша фізична або юридична особа»;

- у полі «Тип особи» обрати позначку «Юридична особа, зареєстрована в Україні»;

- у полі «Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» зазначити «37508596»;

- у полі «Найменування юридичної особи» обрати «Міністерство економіки України».

Відомості про банківську установу, у якій відкрито спеціальний рахунок, підлягають відображенню у розділі 12.1 «Банківські та інші фінансові установи, у тому числі за кордоном, у яких у субʼєкта декларування або членів його сімʼї відкриті рахунки або зберігаються кошти, інше майно» декларації за загальними правилами.

Раніше повідомлялося, що Міністерство економіки направило українським банкам роз’яснення про недоцільність надмірних вимог щодо розкриття банківської таємниці учасників зимової єПідтримки та Нацкешбеку.

Як відомо, 4 грудня у мережі з’явилася інформація, що при оформленні картки «Національного кешбеку» у «ПриватБанку» клієнти автоматично надають дозвіл на розкриття банківської таємниці. 

Зокрема, у заяві про відкриття поточного рахунку присутня згода клієнта передавати інформацію про свої платіжні операції третім особам у рамках чинних постанов Кабінету Міністрів України.

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налоговая Зимняя єПідтримка

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