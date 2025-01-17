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В Николаеве избрали меры пресечения коммунальщикам, которые на «откатах» собирали по полмиллиона гривен наличными

19:05, 17 января 2025
По подозрению в злоупотреблении влиянием двух человек отправлено под стражу с возможностью внесения залога более 900 тысяч гривен.
В Николаеве избрали меры пресечения коммунальщикам, которые на «откатах» собирали по полмиллиона гривен наличными
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В Николаеве суд рассмотрел ходатайство о применении меры пресечения к заместителю начальника Херсонской областной коммунальной аварийно-спасательной службы, подозреваемому в злоупотреблении влиянием. Об этом сообщает Центральный районный суд Николаева.

Як стало відомо, невстановлений чиновник Департаменту цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської ОВА, який діяв з підозрюваним, висловив пропозицію директору ТОВ, зареєстрованому в Херсоні, здійснити вплив на посадовців ОВА та службових осіб однієї з місцевих лікарень щодо прийняття позитивного рішення на проведення і приймання робіт з встановлення автономного джерела живлення у медзакладі.

За здійснення впливу службовець вимагав матеріальну винагороду у розмірі 10 % від суми договору, при цьому наголошувалось, що у разі відмови підприємець не зможе безперешкодно здійснювати діяльність на території Херсону та області. Суму винагороди належало передавати підозрюваному.

Після укладання договору та виконання частини робіт, підприємець двома траншами передав підозрюваному 199 тис гривень, що становило 10 % від нарахованих за здійснення робіт коштів.

У судовому засіданні, підозрюваний не визнав свою винуватість, зазначив, що підприємець просто дав йому ці кошти, чого той не очікував і він хотів зателефонувати йому пізніше і запитати про призначення цих грошей. Зазначимо, що між першою і другою передачею грошових коштів пройшло 20 діб.

Його захисник заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на необґрунтованість підозри та недоведеність ризиків.

За результатами розгляду, слідчий суддя постановила застосувати до підозрюваного запобіжний захід у виді тримання під вартою із визначенням розміру застави у сумі 908 400 грн.

Окрім цього, застосовано запобіжний захід до ще одного фігуранта зазначеного провадження, який є керівником однієї з херсонських будівельних організацій. Його дії кваліфіковано за ч.3 ст.369-2 КК України.

Останній, відповідно до матеріалів клопотання, запропонував директору того ж ТОВ, здійснити вплив на службових осіб МКП «Херсонтеплоенерго» щодо прийняття позитивного рішення на укладання угоди про проведення його підприємством робіт з будівництва кабельних мереж та їх приймання за грошову винагороду у розмірі 22,5 % від суми договору. Зазначалось, що у разі відмови останній не зможе безперешкодно здійснювати господарську діяльність на території Херсону та області.

Після укладання договору та виконання робіт, підприємець передав підозрюваному 572 тисячі гривень.

У судовому засіданні останній не визнав свою провину і відмовився від дачі пояснень, його захисник заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на недоведеність ризиків.

Заслухавши думки сторін та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя постановила застосувати до підозрюваного запобіжний захід у виді тримання під вартою із визначенням розміру застави у сумі 908 400 гривень.

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Николаев

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