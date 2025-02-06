Украина получила первые истребители Mirage 2000, — министр обороны Франции

Украинские пилоты прошли подготовку во Франции и готовы управлять этими самолетами.

Первые французские истребители Mirage 2000 прибыли в Украину. Об этом сообщил в соцсети Х министр обороны Франции Себастьен Лекорню.

Лекарню напомнил, что ранее Франция через несколько месяцев подготовила украинских пилотов для Mirage 2000.

«Первые из них прибыли в Украину сегодня. С украинскими пилотами на борту, которые прошли несколько месяцев подготовки во Франции, они будут участвовать в защите украинского неба», – написал он.

Mirage 2000 – это многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный французской компанией Dassault Aviation.

Благодаря дельтавидному крылу Mirage 2000 обладает высокой маневренностью, а его максимальная скорость превышает 2 Маха. Самолет оснащен современной авионикой, мощным бортовым радаром и может нести широкий спектр вооружений, включая управляемые ракеты "воздух-воздух" и "воздух-земля".

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