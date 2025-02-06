Практика судов
  1. В Украине

Украина получила первые истребители Mirage 2000, — министр обороны Франции

12:44, 6 февраля 2025
Украинские пилоты прошли подготовку во Франции и готовы управлять этими самолетами.
Украина получила первые истребители Mirage 2000, — министр обороны Франции
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Первые французские истребители Mirage 2000 прибыли в Украину. Об этом сообщил в соцсети Х министр обороны Франции Себастьен Лекорню.

Лекарню напомнил, что ранее Франция через несколько месяцев подготовила украинских пилотов для Mirage 2000.

«Первые из них прибыли в Украину сегодня. С украинскими пилотами на борту, которые прошли несколько месяцев подготовки во Франции, они будут участвовать в защите украинского неба», – написал он.

Mirage 2000 – это многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный французской компанией Dassault Aviation.

Благодаря дельтавидному крылу Mirage 2000 обладает высокой маневренностью, а его максимальная скорость превышает 2 Маха. Самолет оснащен современной авионикой, мощным бортовым радаром и может нести широкий спектр вооружений, включая управляемые ракеты "воздух-воздух" и "воздух-земля".

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Франция

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Народные депутаты просят КСУ признать неконституционной часть закона о десоветизации законодательства, потому что из-за него возникли проблемы с правами граждан на землю

КСУ получил представление группы нардепов о конституционности определенных норм закона о десоветизации законодательства Украины, который был принят в апреле 2022 года – как оказалось, запрет на применение земельного законодательства советских времен привел к проблемам с правами граждан на землю

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по безотлагательным изменениям в порядок бронирования военнообязанных

Решением СНБО Кабмину поручено изменить особенности определения предприятий критически важными.

Верховный Суд пояснил, что рассмотрение судом дела, где он является третьим лицом, а основаниями иска являются его действия, без должного выяснения наличия или отсутствия оснований для отвода, не отвечает принципу беспристрастности

Объединенная палата КГС ВС подчеркнула, что во всех случаях судьи обязаны действовать таким образом, чтобы служить примером добродетели для участников судебных производств, общественности, поэтому несут полную ответственность за решение вопросов, связанных с их частным интересом, таким образом, чтобы максимально предотвращать конфликт интересов.

Прекращение трудовых отношений будет основанием для выдворения из служебного жилья – в ГНЭУ ВР описали риски законопроекта Кабмина об отмене Жилищного кодекса

Законопроект Кабмина об отмене Жилищного кодекса также предусматривает введение платы за пользование служебным жильем и создание системы органов по управлению жильем с неопределенным правовым статусом.

У гражданина Польши принудительно изъяли автомобиль на оборонные нужды Украины – Верховный Суд решил, что он имеет право на компенсацию

Таможня сначала изъяла у гражданина Польши авто из-за нарушения таможенных правил, затем суды установили, что в его действиях нет нарушения, однако его авто уже передали на нужды обороны и не вернули – что решил Верховный Суд.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Тарас Заєць
    Тарас Заєць
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Віталій Руденко
    Віталій Руденко
    суддя Луганського апеляційного суду