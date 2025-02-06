Україна отримала перші винищувачі Mirage 2000, — міністр оборони Франції

Українські пілоти пройшли кількамісячну підготовку у Франції та готові керувати цими літаками.

Фото: REUTERS/Benoit Tessier/File Photo

Перші французькі винищувачі Mirage 2000 прибули в Україну. Про це повідомив у соцмережі Х міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню.

Лекорню нагадав, що раніше Франція за декілька місяців підготувала українських пілотів для Mirage 2000.

«Перші з них прибули до України сьогодні. З українськими пілотами на борту, які пройшли кількамісячну підготовку у Франції, вони братимуть участь у захисті українського неба», – написав він.

Mirage 2000 - це багатоцільовий винищувач четвертого покоління, розроблений французькою компанією Dassault Aviation.

Завдяки дельтаподібному крилу Mirage 2000 має високу маневреність, а його максимальна швидкість перевищує 2 Маха. Літак оснащений сучасною авіонікою, потужним бортовим радаром і може нести широкий спектр озброєння, включаючи керовані ракети "повітря-повітря" та "повітря-земля".

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