В Україну завезли партію салату, зараженого шкідливим карантинним організмом

Вантаж масою понад 10 тон вирішено повернути назад.

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У Головному управлінні Держпродспоживслужби у Львівській області повідомили, що в імпортному салаті виявили західний квітковий трипс.

Зокрема, Управління фітосанітарної безпеки поінформувало про затримання вантажу свіжого салату (партія 10,3675 тон), що надійшов із Королівства Нідерландів та експортувався через Республіку Польща.

«Під час фітосанітарного контролю у відділі митного оформлення м. Львова у вантажі виявлено карантинний організм, обмежено поширений на території України – західний квітковий трипс (Frankliniella occidentalis Perg.)», - йдеться у повідомленні.

Відтак, до вантажу застосували відповідні фітосанітарні заходи, зокрема, прийнято рішення про його повернення назад.

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