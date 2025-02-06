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В Google дозволили використання штучного інтелекту для розробки зброї

19:26, 6 лютого 2025
Компанія Alphabet зняла заборону на використання штучного інтелекту для розробки зброї та обладнання для проведення спостереження.
В Google дозволили використання штучного інтелекту для розробки зброї
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Компанія Alphabet, до складу якої входить Google, скасувала заборону на застосування штучного інтелекту у розробці зброї та технологій спостереження. Про це повідомляє BBC.

Зокрема, компанія оновила свої рекомендації щодо застосування штучного інтелекту, видаливши положення, яке раніше забороняло розробку технологій, «що можуть завдати шкоди».

У Google заявили, що компаніям і демократичним урядам потрібно працювати разом над штучним інтелектом, що «підтримує національну безпеку».

Експерти вважають, що штучний інтелект може широко застосовуватись на полі бою, попри побоювання щодо його використання, особливо в автономних системах озброєння.

Google вказує, що демократії мають бути лідерами у розвитку штучного інтелекту, керуючись «основними цінностями», такими як свобода, рівність і повага до прав людини.

«І ми віримо, що компанії, уряди та організації, які поділяють ці цінності, повинні працювати разом, щоб створити штучний інтелект, який захищає людей, сприяє глобальному зростанню та підтримує національну безпеку», — додали у компанії.

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Google штучний інтелект технології ШІ

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