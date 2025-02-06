ВРП звільнила суддю Подільського райсуду Києва Олександра Красноборова за власним бажанням

Олександра Красноборова звільнено з посади судді Подільського районного суду міста Києва.

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У четвер, 6 лютого, Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення судді за загальними обставинами. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.

ВРП вирішила звільнити Красноборова Олександра Валерійовича з посади судді Подільського районного суду міста Києва за власним бажанням у зв’язку з поданням ним відповідної заяви.

Нагадаємо, раніше ВРП звільнила суддю Господарського суду Харківської області Олену Смірнову.

Крім того, ВРП звільнила Анатолія Заїкіна з посади судді Одеського апеляційного суду.

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