ВСП уволил судью Подольского райсуда Киева Александра Красноборова по собственному желанию

Александр Красноборов уволен с должности судьи Подольского районного суда города Киева.

В четверг, 6 февраля, Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судьи по общим обстоятельствам. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.

ВСП решил уволить Красноборова Александра Валерьевича с должности судьи Подольского районного суда города Киева по собственному желанию в связи с представлением им соответствующего заявления.

Ранее ВСП уволил судью Хозяйственного суда Харьковской области Елену Смирнову.

Кроме того, ВСП уволил Анатолия Заикина с должности судьи Одесского апелляционного суда.

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