В Google разрешили использование искусственного интеллекта для разработки оружия

Компания Alphabet сняла запрет на использование искусственного интеллекта для разработки оружия и оборудования для наблюдения.

Компания Alphabet, включающая Google, отменила запрет на применение искусственного интеллекта в разработке оружия и технологий наблюдения. Об этом сообщает BBC.

В частности, компания обновила свои рекомендации по применению искусственного интеллекта, удалив положение, ранее запрещавшее разработку технологий, «которые могут нанести вред».

В Google заявили, что компаниям и демократическим правительствам нужно работать вместе над искусственным интеллектом, «поддерживающим национальную безопасность».

Эксперты считают, что искусственный интеллект может широко применяться на поле боя, несмотря на опасения его использования, особенно в автономных системах вооружения.

Google указывает, что демократии должны быть лидерами в развитии искусственного интеллекта, руководствуясь «основными ценностями», такими как свобода, равенство и уважение прав человека.

«И мы верим, что компании, правительства и организации, разделяющие эти ценности, должны работать вместе, чтобы создать искусственный интеллект, защищающий людей, способствующий глобальному росту и поддерживающему национальную безопасность», — добавили в компании.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.