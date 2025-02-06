В Украину завезли партию салата, зараженного вредным карантинным организмом

Груз массой более 10 тонн решено вернуть назад.

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В Главном управлении Госпродпотребслужбы во Львовской области сообщили, что в импортном салате обнаружили западный цветочный трипс.

В частности, Управление фитосанитарной безопасности проинформировало о задержании груза свежего салата (партия 10,3675 тонн), поступившего из Королевства Нидерландов и экспортировавшегося через Республику Польша.

«Во время фитосанитарного контроля в отделе таможенного оформления г. Львова в грузе обнаружен карантинный организм, ограниченно распространенный на территории Украины – западный цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Perg.)», - говорится в сообщении.

Следовательно, к грузу применили соответствующие фитосанитарные меры, в частности, принято решение о его возвращении назад.

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