Налоговая отмечает, что ошибочно и/или излишне уплаченные денежные обязательства подлежат возврату, если у налогоплательщика нет налогового долга.

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Главное управление ГНС в Киеве объясняет, может ли наследник вернуть излишне уплаченные суммы ЕСВ в случае смерти ФЛП.

Отмечается, что согласно ст. 1216 ГКУ наследованием является переход прав и обязанностей (наследства) от физического лица, умершего (наследодателя), к другим лицам (наследникам).

Согласно ч. 1 ст. 4 Закона Украины от 08.07.2010 №2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» с изменениями и дополнениями (далее – Закон №2464) плательщиками единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (далее – единый взнос) являются, в частности, физические лица – предприниматели, в том числе физические лица – предприниматели, избравшие упрощенную систему налогообложения (кроме электронных резидентов (е-резидентов)).

Статьей 6 Закона №2464 определены права и обязанности плательщиков единого взноса.

Согласно ч. 13 ст. 9 Закона №2464 суммы ошибочно уплаченного единого взноса зачисляются в счет будущих платежей единого взноса или возвращаются плательщикам в порядке и сроки, определенные центральным органом исполнительной власти, что обеспечивает формирование и реализует государственную финансовую политику, по согласованию с центральным органом исполнительной власти, реализующем государственную политику в сфере казначейского обслуживания бюджетных средств, Пенсионным фондом и Фондом обязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы.

Возврат средств единого взноса в случаях ошибочной или чрезмерной уплаты сумм единого взноса предусмотрен Порядком зачисления в счет будущих платежей единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование или возврат излишне и/или ошибочно уплаченных средств, утвержденным приказом Минфина от 23.07.2021 №41

Обязательным условием возврата избытка и/или ошибочно уплаченных сумм единого взноса является заявление плательщика о возврате, подаваемом в контролирующий орган, на счет которого уплачены суммы единого взноса, в случаях, установленных п. 5 Порядка (п. 6 Порядка).

Следовательно, в случае смерти физического лица – предпринимателя (кроме электронных резидентов (е-резидентов) – плательщика единого взноса) его наследник не имеет права на возврат излишне или ошибочно уплаченных сумм единого взноса, поскольку в понимании Закона №2464 наследник не является плательщиком единого взноса и на него не распространяются права и обязанности.

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