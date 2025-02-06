Податкова зазначає, що помилково та/або надміру сплачені грошові зобов’язання підлягають поверненню, якщо платник податків не має податкового боргу.

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Головне управління ДПС у Києві пояснює, чи може спадкоємець повернути надміру сплачені суми ЄСВ у разі смерті ФОП.

Зазначається, що відповідно до ст. 1216 ЦКУ спадкуванням є перехід прав та обов’язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців).

Згідно з ч. 1 ст. 4 Закону України від 08.07.2010 №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» із змінами та доповненнями (далі – Закон №2464) платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) є, зокрема, фізичні особи – підприємці, у тому числі фізичні особи – підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування (крім електронних резидентів (е-резидентів).

Статтею 6 Закону №2464 визначено права та обов’язки платників єдиного внеску.

Згідно з ч. 13 ст. 9 Закону №2464 суми помилково сплаченого єдиного внеску зараховуються в рахунок майбутніх платежів єдиного внеску або повертаються платникам у порядку і строки, визначені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, Пенсійним фондом та Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Повернення коштів єдиного внеску у випадках помилкової або надмірної сплати сум єдиного внеску передбачено Порядком зарахування у рахунок майбутніх платежів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування або повернення надміру та/або помилково сплачених коштів, затвердженим наказом Мінфіну від 23.07.2021 №417 (далі – Порядок).

Обов’язковою умовою повернення надміру та/або помилково сплачених сум єдиного внеску є заява платника про таке повернення, що подається до контролюючого органу, на рахунок якого сплачено суми єдиного внеску, у випадках, встановлених п. 5 Порядку (п. 6 Порядку).

Отже, у разі смерті фізичної особи – підприємця (крім електронних резидентів (е-резидентів) – платника єдиного внеску його спадкоємець не має права на повернення надміру або помилково сплачених сум єдиного внеску, оскільки у розумінні Закону №2464 спадкоємець не є платником єдиного внеску і на нього не поширюються права та обов’язки платника.

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