Командира військової частини на Львівщині підозрюють у завищені цін при закупівлі ліжок

ДБР підозрює військового командира у збитках на 8,5 млн грн під час закупівлі ліжок.

Фото: ДБР

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Державне бюро розслідувань повідомило про підозру командиру військової частини на Львівщині, який у 2022 році придбав ліжка для військових за завищеними цінами, завдавши державі збитків на 8,5 млн гривень.

За даними слідства, закупівля понад 3 тис. ліжок відбулася без дотримання належних процедур – напряму у постачальників, без перевірки ринкової вартості товару. Загальна вартість склала 21,7 млн грн, що перевищило ринкову ціну у півтора рази.

Командира підозрюють у недбалому ставленні до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України).

ДБР вживає заходи для відшкодування завданих державі збитків.

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