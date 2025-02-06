Командира військової частини на Львівщині підозрюють у завищені цін при закупівлі ліжок

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру командиру військової частини на Львівщині, який у 2022 році придбав ліжка для військових за завищеними цінами, завдавши державі збитків на 8,5 млн гривень.
За даними слідства, закупівля понад 3 тис. ліжок відбулася без дотримання належних процедур – напряму у постачальників, без перевірки ринкової вартості товару. Загальна вартість склала 21,7 млн грн, що перевищило ринкову ціну у півтора рази.
Командира підозрюють у недбалому ставленні до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України).
ДБР вживає заходи для відшкодування завданих державі збитків.
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