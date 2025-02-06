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Командира військової частини на Львівщині підозрюють у завищені цін при закупівлі ліжок

21:13, 6 лютого 2025
ДБР підозрює військового командира у збитках на 8,5 млн грн під час закупівлі ліжок.
Командира військової частини на Львівщині підозрюють у завищені цін при закупівлі ліжок
Фото: ДБР
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Державне бюро розслідувань повідомило про підозру командиру військової частини на Львівщині, який у 2022 році придбав ліжка для військових за завищеними цінами, завдавши державі збитків на 8,5 млн гривень.

За даними слідства, закупівля понад 3 тис. ліжок відбулася без дотримання належних процедур – напряму у постачальників, без перевірки ринкової вартості товару. Загальна вартість склала 21,7 млн грн, що перевищило ринкову ціну у півтора рази.

Командира підозрюють у недбалому ставленні до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України).

ДБР вживає заходи для відшкодування завданих державі збитків.

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Львів військові ДБР підозрюваний

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