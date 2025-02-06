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На Рівненщині державі повернули незаконно передані в комунальну власність 11 га лісів

22:54, 6 лютого 2025
У 2018 році ці ділянки було віднесено до земель сільськогосподарського призначення державної власності та потім безпідставно передано в комунальну власність громаді.
На Рівненщині державі повернули незаконно передані в комунальну власність 11 га лісів
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Господарський суд Рівненської області витребував на користь держави земельну ділянку лісогосподарського призначення площею майже 3 га. Цим же рішенням скасовано державну реєстрацію права комунальної власності на земельну ділянку загальною площею 8,6 га, межі якої накладалися на лісогосподарські землі, що з 2001 року перебувають у постійному користуванні спеціалізованого виробничого сільськогосподарського кооперативу. Про це повідомляє обласна прокуратура.

З’ясовано, що на підставі матеріалів інвентаризації ГУ Держгеокадастру у Рівненській області у 2018 році ці ділянки віднесено до земель сільськогосподарського призначення державної власності та, у подальшому, безпідставно передано в комунальну власність Мирогощанській територіальній громаді.

З метою недопущення незаконного використання чи знищення лісів у результаті беззастережної передачі ділянок місцевій громаді для сільськогосподарського виробництва окружна прокуратура звернулась до суду з відповідним позовом. 

Заходи щодо фактичного повернення землі у власність держави вживатимуться після набрання судовим рішенням законної сили.

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прокуратура ліс земля

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