В Ровенской области государству вернули незаконно переданные в коммунальную собственность 11 га лесов

В 2018 году эти участки были отнесены к землям сельскохозяйственного назначения государственной собственности и затем безосновательно переданы в коммунальную собственность общины.

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Хозяйственный суд Ровенской области истребовал в пользу государства земельный участок лесохозяйственного назначения площадью около 3 га. Этим же решением отменена государственная регистрация права коммунальной собственности на земельный участок общей площадью 8,6 га, границы которой накладывались на лесохозяйственные земли, с 2001 года находящиеся в постоянном пользовании специализированного производственного сельскохозяйственного кооператива. Об этом сообщает областная прокуратура.

Выяснено, что на основании материалов инвентаризации ГУ Госгеокадастра в Ровенской области в 2018 году эти участки отнесены к землям сельскохозяйственного назначения государственной собственности и, в дальнейшем, безосновательно переданы в коммунальную собственность Мирогощанской территориальной общины.

В целях недопущения незаконного использования или уничтожения лесов в результате безоговорочной передачи участков местной общине для сельскохозяйственного производства окружная прокуратура обратилась в суд с соответствующим иском.

Меры по фактическому возвращению земли в собственность государства будут приниматься после вступления судебного решения в законную силу.

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