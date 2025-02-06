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Командира воинской части на Львовщине подозревают в завышении цен при закупке кроватей

21:13, 6 февраля 2025
ГБР подозревает военного командира в убытках на 8,5 млн грн при закупке кроватей.
Командира воинской части на Львовщине подозревают в завышении цен при закупке кроватей
Фото: ГБР
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Государственное бюро расследований сообщило о подозрении командиру воинской части на Львовщине, который в 2022 году приобрел кровати для военных по завышенным ценам, нанеся государству ущерб на 8,5 млн гривен.

По данным следствия, закупка более 3 тыс. кроватей состоялась без соблюдения надлежащих процедур - напрямую у поставщиков, без проверки рыночной стоимости товара. Общая стоимость составила 21,7 млн грн, что превысило рыночную цену в полтора раза.

Командира подозревают в халатном отношении к военной службе, повлекшем тяжкие последствия в условиях военного положения (ч. 4 ст. 425 УК Украины).

ГБР принимает меры для возмещения нанесенного государству ущерба.

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Львов военные ГБР подозреваемый

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