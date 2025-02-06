Командира воинской части на Львовщине подозревают в завышении цен при закупке кроватей

ГБР подозревает военного командира в убытках на 8,5 млн грн при закупке кроватей.

Фото: ГБР

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении командиру воинской части на Львовщине, который в 2022 году приобрел кровати для военных по завышенным ценам, нанеся государству ущерб на 8,5 млн гривен.

По данным следствия, закупка более 3 тыс. кроватей состоялась без соблюдения надлежащих процедур - напрямую у поставщиков, без проверки рыночной стоимости товара. Общая стоимость составила 21,7 млн грн, что превысило рыночную цену в полтора раза.

Командира подозревают в халатном отношении к военной службе, повлекшем тяжкие последствия в условиях военного положения (ч. 4 ст. 425 УК Украины).

ГБР принимает меры для возмещения нанесенного государству ущерба.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.