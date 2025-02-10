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Что нужно знать заявителю для передачи заявления через нотариуса

10:29, 10 февраля 2025
В Минюсте напомнили, что нотариус не может свидетельствовать о подлинности подписи физического лица на документе, в котором утверждаются обстоятельства, право удостоверения которых принадлежит только соответствующему государственному органу.
Что нужно знать заявителю для передачи заявления через нотариуса
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Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции объясняет, что нужно знать заявителю для передачи заявления через нотариуса.

Одним из нотариальных действий, определенных Законом Украины "О нотариате", является передача заявлений физических и юридических лиц другим физическим и юридическим лицам. В заявлении может сообщаться об определенных событиях, обстоятельствах, намерениях сторон, фактах и ​​т.п. Передача заявления нотариусом подтверждает тот факт, что заинтересованному лицу доведена до сведения информация, имеющая важное правовое значение.

Обратиться можно как к государственному, так и частному нотариусу. Документы, оформленные государственными и частными нотариусами, имеют равную юридическую силу.

В соответствии со статьей 84 Закона Украины «О нотариате» (далее – Закон) и главы 20 Порядка совершения нотариальных действий нотариусами Украины, утвержденного приказом Министерства юстиции Украины от 22.02.2012 № 296/5, нотариус передает заявления физических и юридических лиц другим физическим и юридическим лицам.

Нотариус передает заявления, если они не противоречат закону и не содержат сведений, порочащих честь и достоинство человека.

Совершение такого нотариального действия может осуществляться по заявлениям, подлинность подписи на которых удостоверена в установленном Законом порядке или без такого удостоверения.

Обращаем внимание, что согласно статье 78 Закона нотариус не может свидетельствовать о подлинности подписи физического лица на документе, в котором утверждаются обстоятельства, право удостоверения которых принадлежит только соответствующему государственному органу. Например: время рождения, брака, смерти, наличие болезни, инвалидности, право собственности на имущество и т.д.

Заявления подаваемые нотариусу оформлены должным образом и не менее чем в двух экземплярах, один из которых пересылается по почте с обратным сообщением или лично передается адресатам под расписку.

Также заявления могут быть переданы с использованием технических средств. В этом случае второй экземпляр заявления возвращается подавшему его лицу.

Расходы, связанные с почтовой пересылкой заявления или с использованием других технических средств, оплачиваются заявителем.

По просьбе лица, подавшего заявление, ему выдается свидетельство о передаче заявления. В нем излагается содержание полученного на заявление ответа или говорится, что ответ в установленный в заявлении срок не поступил.

Передача заявления и выдача свидетельства передачи заявления являются самостоятельными нотариальными действиями и регистрируются в реестре нотариальных действий под отдельными номерами.

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