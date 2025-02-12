СБУ раскрыла детали операции по разоблачению в своих рядах «топкрысы», который работал на фсб — видео

Операция по разоблачению предателя получила название «Крыса».

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Служба безопасности Украины разоблачила в рядах топового чиновника на государственной измене. Его задержал лично глава СБУ Василий Малюк.

В СБУ сообщили, что для выявления и задержания вражеского агента была проведена беспрецедентная по своему уровню спецоперация с привлечением сложного комплекса гласных и негласных мероприятий. Эта операция получила название «Крыса».

Глава СБУ Василий Малюк отметил, что предатель уже долгое время находился в разработке сотрудников внутренней безопасности СБУ.

«Ми фактично оточили його з усіх боків, цілодобово контролювали кожен крок «щура» – контакти, спілкування, переписки, буквально «жили» в його телефоні, він постійно перебував під аудіо- та відеоспостереженням. Нейтралізація такого зрадника – без перебільшення – історична спецоперація, зважаючи на рівень агента, його професійну підготовку і той масштаб шкоди, який він потенційно міг би завдати державній безпеці під час війни. Справа перебувала під моїм особистим контролем, а про розробку та реалізацію спецоперації я доповідав Верховному Головнокомандувачу, Президенту України Володимиру Зеленському, який був у курсі всіх деталей», - зазначив він.

Голова спецслужби, який керував затриманням «щура» і входив до оперативно-слідчої групи, окремо підкреслив, що СБУ не тільки викрила агента фсб, але й використала його у контррозвідувальній грі: через зрадника Служба безпеки насичувала ворога великим масивом дезінформації.

Також, щоб унеможливити завдання шкоди державній безпеці України, фігуранту було обмежено доступ до дійсно важливих даних.

«Така спецоперація демонструє, що СБУ здатна оперативно реагувати на загрози та ефективно протидіяти ворогу. З початку повномасштабного вторгнення ми провели серйозний процес очищення, який триває і досі. Робимо все, аби захистити нашу державу від внутрішніх і зовнішніх ворогів», – заявив голова СБУ Василь Малюк.

У матеріалах кримінального провадження задокументовано 14 масштабних епізодів протиправної діяльності, лише частину з яких СБУ може показати суспільству, зважаючи на законодавчі обмеження та з метою, аби ворог не отримав додаткової інформації.

«Загалом фсб ставила завдання членам агентурної мережі: збирати та передавати відомості у сфері оборони, акцентуючи особливу увагу на даних щодо обізнаності України про дислокацію та переміщення ворожих сил на фронті. Також рф цікавила таємна та службова інформація про озброєння українських Сил безпеки та оборони, стан обʼєктів критичної інфраструктури, результати ворожих ракетних обстрілів по цілях в Україні, дані щодо вищого військово-політичного керівництва держави, робота державних реєстрів після ворожої кібератаки в грудні 2024 року та інша інформація, яка могла бути використана для проведення підривної діяльності проти України.

«У матеріалах кримінальної справи фігурують і близькі родичі зрадника – зокрема, батько та матір, які виправдовують російську агресію, вихваляють путіна та, судячи з аудіоперехоплень, знають про роботу свого сина на фсб. Батькам планується оголосити про підозру за ст. 436-2 ККУ (виправдовування агресії рф проти України).

Водночас затриманий СБУ посадовець працював на ворога не лише з ідейних, але і з фінансових мотивів», - додали у СБУ.

За даними слідства, зрадник був завербований фсб у 2018 році у Відні. Протягом певного часу фігурант із міркувань безпеки був «законсервований» російськими кураторами та не здійснював активної шпигунської діяльності. Однак наприкінці грудня минулого року фсб поновила з ним контакти, які також перебували під оперативним контролем співробітників внутрішньої безпеки СБУ.

«ГУ ВБ Служби безпеки спільно з Головним слідчим управлінням СБУ виявили прихований канал зв'язку шпигуна з ворожою спецслужбою, організований через громадянина України, який раніше втік до росії. За підтвердженими оперативними даними, ця особа ще під час Революції гідності входила до так званого штабу Андрія Клюєва, була помічником одного з народних депутатів забороненої нині Партії регіонів і брала активну участь в організації «Антимайдану». Серед іншого, він особисто перевозив з москви готівку, яку потім роздавали учасникам проплачених мітингів. Цьому фігуранту планується оголосити повідомлення про підозру в державній зраді – як у співучасті з ворожим агентом, так і за окремими епізодами», - заявили у спецслужбі.

СБУ встановила і особу куратора з фсб – Юрія Шаталова, який координував діяльність агентурної мережі.

Для зв’язку з резидентом ворожої спецслужби «щур» використовував конспіративну квартиру в Києві. Він отримав спеціальний мобільний телефон, Wi‑Fi роутер та сім-карту, за допомогою яких і здійснював приховану передачу зібраної для фсб рф інформації, у тому числі документів, що становлять державну таємницю.

Наразі слідство має у своєму розпорядженні багато беззаперечних доказів злочинної діяльності фігурантів справи. Серед них – матеріали, здобуті в процесі складних оперативно-технічних заходів, перехоплення, переданої ворогу інформації, аудіо та відео, листування тощо.

Затриманому посадовцю оголошено про підозру за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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