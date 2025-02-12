Иностранные военные в украинской армии будут проходить проверку на полиграфе

Действующие военнослужащие-иностранцы могут проходить подобную проверку по инициативе СБУ или командования части.

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Иностранцы и лица без гражданства, желающие служить в Вооруженных Силах Украины, Государственной специальной службе транспорта и Национальной гвардии, будут проходить психофизиологическое исследование. Кабмин утвердил соответствующее положение, разработанное Министерством обороны.

Как указывают в Минобороны, психофизиологическое исследование с применением полиграфа будет проводить Центр рекрутинга иностранцев и лиц без гражданства с привлечением специалистов Минобороны и Нацгвардии. Исследование будет осуществляться на языке, которым владеет кандидат.

Психофизиологическое исследование с применением полиграфа станет обязательным для кандидатов на офицерские и должности с доступом к государственной тайне. Его также будут проходить кандидаты, предоставившие сомнительные данные о себе.

Действующие военнослужащие-иностранцы могут проходить подобную проверку по инициативе СБУ или командования части.

Кандидаты должны дать письменное согласие на прохождение исследования и не иметь медицинских противопоказаний. Несогласие может послужить основанием для отказа в принятии на военную службу.

Минобороны и МВД имеют месяц на обновление соответствующих нормативных актов после вступления в силу этого постановления.

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