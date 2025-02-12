Практика судов
  1. В Украине

Иностранные военные в украинской армии будут проходить проверку на полиграфе

17:58, 12 февраля 2025
Действующие военнослужащие-иностранцы могут проходить подобную проверку по инициативе СБУ или командования части.
Иностранные военные в украинской армии будут проходить проверку на полиграфе
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Иностранцы и лица без гражданства, желающие служить в Вооруженных Силах Украины, Государственной специальной службе транспорта и Национальной гвардии, будут проходить психофизиологическое исследование. Кабмин утвердил соответствующее положение, разработанное Министерством обороны.

Как указывают в Минобороны, психофизиологическое исследование с применением полиграфа будет проводить Центр рекрутинга иностранцев и лиц без гражданства с привлечением специалистов Минобороны и Нацгвардии. Исследование будет осуществляться на языке, которым владеет кандидат.

Психофизиологическое исследование с применением полиграфа станет обязательным для кандидатов на офицерские и должности с доступом к государственной тайне. Его также будут проходить кандидаты, предоставившие сомнительные данные о себе.

Действующие военнослужащие-иностранцы могут проходить подобную проверку по инициативе СБУ или командования части.

Кандидаты должны дать письменное согласие на прохождение исследования и не иметь медицинских противопоказаний. Несогласие может послужить основанием для отказа в принятии на военную службу.

Минобороны и МВД имеют месяц на обновление соответствующих нормативных актов после вступления в силу этого постановления.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Кабинет Министров Украины военнослужащие Минобороны

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
США передали Украине проект соглашения о полезных ископаемых — Владимир Зеленский провел встречу с министром финансов США Скоттом Бессентом

Владимир Зеленский уверяет, что сделает все, чтобы украинские чиновники быстрее изучили проект соглашения о полезных ископаемых и была возможность его подписать.

«Это не должен быть Минск 3.0» — глава Пентагона во время Рамштайна очертил позицию США о завершении войны в Украине

«Президент Трамп четко дал понять, что прекращение боевых действий и достижение крепкого мира является главным приоритетом» – полное заявление главы Пентагона Пита Хегсета во время Рамштайна.

Судью ВАКС Ярослава Шкодина привлекли к ответственности за философские вопросы в судебном решении

Апелляционная палата ВАКС постановила отдельное определение в отношении судьи первой инстанции Антикоррупционного суда Ярослава Шкодина

Органу финансового контроля и БЭБ расширили возможности использования персональных данных – Рада приняла закон

Верховная Рада приняла закон, согласно которому БЭБ и орган финансового контроля смогут использовать информацию, сведения или другие персональные данные о лице и документах, содержащихся и оформляемых с применением средств Демографического реестра.

Законодатели определили, что повторный медосмотр должны пройти лишь ограниченно годные, которым исполнилось 25 лет

ГНЭУ ВР указало на ряд вопросов, которые могут возникнуть при применении законодательных изменений по прохождению повторного медосмотра ограниченно годными.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Юлія Твердохліб
    Юлія Твердохліб
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Андрій Бойко
    Андрій Бойко
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду
  • Олена Ковальчук
    Олена Ковальчук
    суддя Хмельницького окружного адміністративного суду
  • Володимир Ватрас
    Володимир Ватрас
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики