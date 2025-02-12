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Избрание члена исполнительного органа общества не является предметом регулирования трудового права, — КХС ВС

14:24, 12 февраля 2025
В рассматриваемом деле спор касается законности избрания наблюдательным советом члена правления общества.
Избрание члена исполнительного органа общества не является предметом регулирования трудового права, — КХС ВС
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Избрание члена исполнительного органа общества по своей правовой природе, предмету регулирования правоотношений и правовым последствиям не является предметом регулирования трудового права. Предоставление полномочий члену исполнительного органа общества в силу ст. 99 ГК Украины является действием уполномоченного органа общества, направленным на наделение члена исполнительного органа правом на осуществление управленческой деятельности обществом.

Такой вывод сделала коллегия судей КХС ВС.

Для выполнения решения наблюдательного совета АО об избрании в состав правления между АО в лице председателя наблюдательного совета и гражданином заключен контракт.

Обращаясь с иском, АО просило признать недействительным заключенный контракт, мотивируя иск тем, что спорный контракт заключен с неуполномоченным лицом от АО, к моменту заключения спорного контракта полномочия членов наблюдательного совета и председателя наблюдательного совета были прекращены.

Суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении иска, отметив, что предметом контракта является труд (трудовая функция) лица, являющегося объектом именно трудовых правоотношений, пришли к выводу, что положения ГК Украины об условиях действительности сделки и правовых последствий недействительности сделки не подлежат применению.

КХС ВС отменил решение судов предыдущих инстанций и направил дело на новое рассмотрение в хозяйственный суд с учетом следующего.

Анализ норм трудового (статьи 3, 9, 21 КЗоТ Украины) и гражданского (статьи 97, 99 ГК Украины) законодательства в их системной взаимосвязи свидетельствует, что КЗоТ Украины, регулируя трудовые правоотношения, связанные с заключением трудового договора (контракта) как соглашения между работником и работодателем, в частности о защите прав работника от нарушения со стороны работодателя при заключении трудового договора (контракта), в то же время не содержит правового регулирования правоотношений по формированию исполнительного органа.

В пересматриваемом деле спор касается законности избрания наблюдательным советом члена правления общества, а следовательно рассмотрение требований истца требовало оценки законности действий органов управления юридического лица – наблюдательного совета, в частности соответствия этих действий требованиям гражданского, а не трудового законодательства. То, что предметом контракта есть труд, не свидетельствует о трудовом характере спора, поскольку условия контракта не являются предметом рассмотрения по этому делу.

Ознакомиться с постановлением КХС ВС от 15 января 2025 г. по делу № 910/15094/23 можно по ссылке.

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