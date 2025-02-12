Глава МИД Швеции Стенергард заявила, что поддержка Украины является приоритетом во внешней политике

Швеция выступает за расширенное сотрудничество в сфере безопасности с Украиной.

Фото: eurointegration

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Глава Министерства иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард заявила, что поддержка Украины является главной внешнеполитической задачей правительства страны. По ее словам, Швеция продолжит активно поддерживать Украину в ее борьбе, а также будет способствовать сотрудничеству в сфере безопасности, гендерному равенству и расширению прав женщин.

«Нынешняя внешнеполитическая декларация представлена в сложное время с точки зрения политики безопасности. Мы - Швеция, ЕС и НАТО - находимся в долгосрочной и далеко идущей конфронтации с Россией. Россия будет продолжать представлять серьезную угрозу безопасности в Европе, независимо от исхода войны в Украине. Наша задача неотвратима: мы должны противостоять способности России нанести нам вред, не в последнюю очередь путем поддержки Украины», - подчеркнула Стенергард.

Она также отметила, что Швеция увеличивает свою поддержку Украине, и на данный момент общая сумма помощи с начала полномасштабного вторжения России составляет около 70 миллиардов шведских крон. «Для Швеции поддержка Украины - это не только моральный долг, но и инвестиция в безопасность, независимость и свободу Европы и нашу собственную», - добавила она.

Швеция продолжит развивать безопасность вместе с партнерами, особенно как член ЕС и НАТО, отметила Стенергард.

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