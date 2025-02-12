В Николаеве судили военного, который пошел в СЗЧ и совершил ряд краж

33-летний мужчина самовольно покинул часть и совершил ряд краж в магазинах.

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В Центральном районном суде Николаева вынесли приговор 33-летнему мужчине, который самовольно покинул часть и совершил ряд краж в магазинах. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что подсудимый, к моменту совершения инкриминируемых ему уголовных правонарушений, был военнослужащим по мобилизации. Однако, по сообщению его воинской части, самовольно покинул место несения службы.

Судом установлено, что с конца марта по май 2024 мужчина незаконно завладел товарами в сетевых магазинах, расположенных в Николаеве. В частности, электронными сигаретами, алкоголем, продуктами питания, портативными батареями (Power Bank), спортивной одеждой. Всего было зафиксировано восемь эпизодов преступной деятельности.

В судебном заседании обвиняемый признал свою вину частично.

По результатам рассмотрения, суд пришел к выводу о доказанности вины обвиняемого и принял назначить ему окончательное наказание в виде 7 лет 1 месяца лишения свободы.

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