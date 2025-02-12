У Миколаєві судили військового, який пішов у СЗЧ та вчинив низку крадіжок

33-річний чоловік самовільно залишив частину і вчинив низку крадіжок в магазинах.

Фото: Центральний районний суд Миколаєва

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У Центральному районному суді Миколаєва ухвалили вирок 33-річному чоловіку, який самовільно залишив частину і вчинив низку крадіжок в магазинах. Про це повідомляє пресслужба суду.

Зазначається, що підсудний, на момент вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень, був військовослужбовцем за мобілізацією. Проте, за повідомленням його військової частини, самовільно залишив місце несення служби.

Судом встановлено, що з кінця березня по травень 2024 року чоловік незаконно заволодів товарами в мережевих магазинах, розташованих в Миколаєві. Зокрема, електронними сигаретами, алкоголем, продуктами харчування, портативними батареями (Power Bank), спортивним одягом. Всього було зафіксовано вісім епізодів злочинної діяльності.

У судовому засіданні обвинувачений визнав свою провину частково.

За результатами розгляду, суд дійшов висновку про доведеність вини обвинуваченого та ухвалив призначити йому остаточне покарання у виді 7 років 1 місяця позбавлення волі.

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