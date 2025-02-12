Глава МЗС Швеції Стенергард заявила, що підтримка України є пріоритетом у зовнішній політиці

Швеція виступає за розширену безпекову співпрацю з Україною.

Фото: eurointegration

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Голова Міністерства закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард заявила, що підтримка України є головним зовнішньополітичним завданням уряду країни. За її словами, Швеція продовжить активно підтримувати Україну в її боротьбі, а також сприятиме безпековій співпраці, гендерній рівності та розширенню прав жінок.

«Цьогорічна зовнішньополітична декларація представлена у складний час з точки зору політики безпеки. Ми - Швеція, ЄС і НАТО - перебуваємо в довгостроковій і далекосяжній конфронтації з Росією. Росія продовжуватиме становити серйозну загрозу безпеці в Європі, незалежно від результату війни в Україні. Наше завдання невідворотне: ми повинні протистояти здатності Росії завдати нам шкоди, не в останню чергу шляхом підтримки України», – підкреслила Стенергард.

Вона також зазначила, що Швеція збільшує свою підтримку Україні, і на даний момент загальна сума допомоги з початку повномасштабного вторгнення Росії становить близько 70 мільярдів шведських крон. «Для Швеції підтримка України - це не лише моральний обов'язок, але й інвестиція в безпеку, незалежність і свободу Європи та нашу власну», – додала вона.

Швеція продовжить розвивати безпеку разом із партнерами, особливо як член ЄС і НАТО, зазначила Стенергард.

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