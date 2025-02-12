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В Житомире задержали студента, который поджег автомобиль военнослужащего

17:22, 12 февраля 2025
Молодому человеку предложили поджечь военный автомобиль за вознаграждение.
В Житомире задержали студента, который поджег автомобиль военнослужащего
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В Житомире правоохранители задержали студента, причастного к поджогу автомобиля военнослужащего. Молодой человек выполнял заказы российских спецслужб. Об этом сообщает полиция региона.

Сообщение о возгорании автомобиля во дворе многоэтажки в центре города поступило в полицию 6 февраля. Поврежденный Nissan X-Trail принадлежал военнослужащему ВСУ, а обстоятельства свидетельствовали о преднамеренном поджоге.

Владелец автомобиля, 33-летний военнослужащий, сообщил, что вечером оставил его во дворе, а уже ночью соседи сообщили о пожаре.

Подозреваемого, 18-летнего горожанина, студента одного из местных учебных заведений, правоохранители разыскали по месту обучения. У него изъяли доказательства причастности к преступлению.

Он рассказал, что отозвался на предложение заработка в одном из сообществ в Telegram-канале. «Работодатель» предложил ему поджечь военный автомобиль за вознаграждение. Он использовал воспламеняющееся вещество, поджег транспортное средство, а видеозапись своих действий прислал «куратору».

Полицейские передали фигуранта в УСБУ в Житомирской области. Событие квалифицировано по ч. 1 ст. 114-1 (Препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований) УК Украины. Судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Согласно действующему законодательству фигуранту, может грозить лишение свободы сроком от 5 до 8 лет.

Правоохранители призвали подростков и молодежь не доверять «работодателям» в мессенджерах и соцсетях, предлагающих высокое вознаграждение за совершенные противоправные действия: поджечь или повредить транспортные средства, военные или гражданские объекты, другое имущество граждан. О таких предложениях следует информировать правоохранителей.

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