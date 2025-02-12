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У Житомирі затримали студента, який підпалив автомобіль військовослужбовця

17:22, 12 лютого 2025
Молодику запропонували підпалити військову автівку за винагороду.
У Житомирі затримали студента, який підпалив автомобіль військовослужбовця
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У Житомирі правоохоронці затримали студента, причетного до підпалу автомобіля військовослужбовця. Молодик виконував замовлення російських спецслужб. Про це повідомляє поліція регіону.

Повідомлення про займання автомобіля у дворі багатоповерхівки у центрі міста надійшло до поліції 6 лютого. Пошкоджений Nissan X-Trail належав військовослужбовцю ЗСУ, а обставини свідчили про умисний підпал.

Власник автомобіля, 33-річний військовослужбовець, повідомив, що ввечері залишив його в дворі, а вже вночі сусіди повідомили про пожежу.

Підозрюваного, 18-річного містянина, студента одного з місцевих закладів освіти, правоохоронці розшукали за місцем навчання. У нього вилучили докази причетності до злочину.

Він розповів, що відгукнувся на пропозицію заробітку в одній зі спільнот у Telegram-каналі. «Роботодавець» запропонував йому підпалити військову автівку за винагороду. Він використав займисту речовину, підпалив транспортний засіб, а відеозапис своїх дій надіслав «куратору».

Поліцейські передали фігуранта до УСБУ в Житомирській області. Подію кваліфіковано за ч. 1 ст. 114-1 (Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань) КК України. Судом підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Згідно з чинним законодавством фігуранту може загрожувати позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Правоохоронці закликали підлітків та молодь не довіряти «роботодавцям» у месенджерах та соцмережах, які пропонують високу винагороду за вчинені протиправні дії: підпалити чи пошкодити транспортні засоби, військові чи цивільні об’єкти, інше майно громадян тощо. Про такі пропозиції слід інформуйте правоохоронців.

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