Китаянка случайно раскусила петарду, спутав ее с конфетой

В Китае женщина случайно раскусила петарду, спутав ее с конфетой.

Фото: SAYS

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Жительница Китая по имени Ву случайно раскусила петарду, упаковка которой напоминала популярный молочный шоколад. Об этом сообщило издание SAYS.

По словам женщины, ее брат привез несколько закусок, среди которых была блистерная упаковка с петардами. Ву не обратила внимание на детали, ведь упаковка напоминала конфеты из ее детства.

«Я подумала, что это пачка конфет, и тогда было темно. Я открыла ее, съела, и она взорвалась у меня во рту», - рассказала китаянка в соцсети Weibo.

В результате взрыва женщина получила легкие травмы - на внутренней стороне ее щек остались следы ожогов. К счастью, это была петарда, взрывающаяся от падения, поэтому инцидент не повлиял на ее способность есть или чистить зубы.

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