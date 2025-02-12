ГБР передало в суд дело о поставках пограничникам некачественных шлемов на 36 миллионов гривен

Будут судить директор общества, который поставил некачественные шлемы, и командира воинской части, заключившего соглашение с частным предприятием.

Иллюстративное фото из открытых источников

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Перед судом предстанет директор общества, который поставил Государственной пограничной службе некачественные баллистические шлемы на общую сумму 36 млн. грн. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

В ГБР напомнили, что ранее было завершено расследование в отношении командира воинской части, принявшего и оплатившего эти шлемы. Обвинительные акты направлены в суд.

Установлено, что после начала вооруженной агрессии РФ командир заключил соглашение с частным предприятием на закупку шлемов для пограничников.

Поставщик доставил шлемы в Украину и, в соответствии с требованиями законодательства и на основании заключенного соглашения, 8 шлемов были направлены в профильное учреждение для проведения испытаний по их качеству. Экспертиза показала, что шлемы не соответствуют ни одному из необходимых классов защиты.

Командир в таких условиях был обязан принять решение, забраковать все поставленные шлемы и вернуть их поставщику. Зато он принял решение принять продукцию на баланс и произвести за нее оплату.

ГБР приняло меры по возмещению ущерба. В частности, утвержден график замены обществом некачественных шлемов на соответствующие требованиям договора и действующим нормативным актам.

Директор общества обвиняется в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины)

Бывший командир обвиняется в умышленном невыполнении военным должностным лицом действий, которые он по своим служебным обязанностям должен был выполнить, что повлекло тяжкие последствия, совершенные в условиях военного положения, (ч. 4 ст. 426 УК Украины).

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