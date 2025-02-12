Китаянка випадково розкусила петарду, сплутавши її з цукеркою

У Китаї жінка випадково розкусила петарду, сплутавши її з цукеркою.

Фото: SAYS

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Жителька Китаю на ім'я Ву випадково розкусила петарду, упаковка якої нагадувала популярний молочний шоколад. Про це повідомило видання SAYS.

За словами жінки, її брат привіз кілька закусок, серед яких була блістерна упаковка з петардами. Ву не звернула увагу на деталі, адже упаковка нагадувала цукерки з її дитинства.

«Я подумала, що це пачка цукерок, і тоді було темно. Я відкрила її, з'їла, і вона вибухнула в мене в роті», – розповіла китаянка в соцмережі Weibo.

В результаті вибуху жінка отримала легкі травми – на внутрішній стороні її щік залишилися сліди опіків. На щастя, це була петарда, що вибухає від падіння, тому інцидент не вплинув на її здатність їсти чи чистити зуби.

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