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Британия выделит новый пакет военной помощи Украине на $186 млн

16:46, 12 февраля 2025
Великобритания передаст Украине танки, артиллерию и ракеты в новом пакете помощи.
Британия выделит новый пакет военной помощи Украине на $186 млн
Фото: day.kyiv.ua
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Великобритания объявила о предоставлении Украине нового пакета оборонной помощи, который будет включать танки, артиллерию, ракеты воздух-воздух и контракты на обслуживание ранее поставленной техники. Об этом сообщил министр обороны Великобритании Джон Гили на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе, передает Укринформ.

«Сегодня я объявил о выделении дополнительных 150 миллионов фунтов стерлингов (около 186 млн долларов США - ред.) на новую огневую мощь - танки, артиллерию, ракеты воздух-воздух, а также новые контракты на ремонт важнейшей техники в Украине», - заявил британский министр.

В свою очередь, министр обороны США Пит Гегсет подчеркнул, что война должна завершиться, и мир для Украины должен включать гарантии безопасности. При этом он подчеркнул, что возможное развертывание миротворческих сил не будет миссией НАТО, и в них не будут входить американские войска.

«Это моя первая встреча с Контактной группой по вопросам обороны Украины, и для меня большая честь присоединиться ко всем вам сегодня, и я благодарен за возможность поделиться подходом президента Трампа к войне в Украине. Мы находимся в критическом моменте, поскольку война уже длится почти три года, наше послание четкое: кровопролитие должно прекратиться, и эта война должна закончиться», - заявил глава Пентагона.

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оружие Великобритания военная помощь

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