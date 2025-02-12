Британія виділить новий пакет військової допомоги Україні на $186 млн

Британія передасть Україні танки, артилерію та ракети в новому пакеті допомоги.

Фото: day.kyiv.ua

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Велика Британія оголосила про надання Україні нового пакета оборонної допомоги, який включатиме танки, артилерію, ракети повітря-повітря та контракти на обслуговування раніше поставленої техніки. Про це повідомив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі на засіданні Контактної групи з питань оборони України в Брюсселі, передає Укрінформ.

«Сьогодні я оголосив про виділення додаткових 150 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 186 млн доларів США – ред.) на нову вогневу потужність – танки, артилерію, ракети повітря-повітря, а також нові контракти на ремонт найважливішої техніки в Україні», – заявив британський міністр.

Своєю чергою, міністр оборони США Піт Гегсет підкреслив, що війна має завершитися, і мир для України має включати безпекові гарантії. При цьому він наголосив, що можливе розгортання миротворчих сил не буде місією НАТО, і до них не входитимуть американські війська.

«Це моя перша зустріч з Контактною групою з питань оборони України, і для мене велика честь приєднатися до всіх вас сьогодні, і я вдячний за можливість поділитися підходом президента Трампа до війни в Україні. Ми перебуваємо у критичному моменті, оскільки війна вже триває майже три роки, наше послання чітке: кровопролиття має припинитися, і ця війна має закінчитися», – заявив очільник Пентагону.

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