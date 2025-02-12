Органу финансового контроля и БЭБ расширили возможности использования персональных данных – Рада приняла закон

Верховная Рада приняла закон, согласно которому БЭБ и орган финансового контроля смогут использовать информацию, сведения или другие персональные данные о лице и документах, содержащихся и оформляемых с применением средств Демографического реестра.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховная Рада 12 февраля приняла в целом в качестве закона законопроект 10255, которым расширила возможности доступа к персональным данным для органа финансового контроля и Бюро экономической безопасности. Закон вступает в силу через 3 месяца со дня опубликования.

Так, изменениями в статью 10 Закона «Об основных основах осуществления государственного финансового контроля в Украине» значительно расширяются полномочия органа государственного финансового контроля. Этот орган сможет:

собирать и получать персональные данные лица в случаях, предусмотренных законом, с целью осуществления производства по делам об административных правонарушениях

получать от государственных органов и органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, других юридических лиц и их должностных лиц, физических лиц – предпринимателей документы, материалы, информацию, в том числе с ограниченным доступом, необходимые для выполнения возложенных на него задач, в частности, информацию с ограниченным доступом, с учетом требований к обеспечению защиты информации

осуществлять производство по делам об административных правонарушениях и налагать административные взыскания в случаях, предусмотренных законом.

Кроме того, в статье 11 Закона о Едином государственном демографическом реестре будет установлено, что информация, сведения или другие персональные данные о лице и документах, содержащихся и оформляемых с применением средств Реестра, используются Бюро экономической безопасности и органом государственного финансового контроля при осуществлении своих полномочий.

Буквально это означает, что БЭБ и орган финансового контроля могут использовать информацию, сведения или другие персональные данные о лице и документах, содержащихся и оформляемых с применением средств Демографического реестра.

Кроме того, в статье 16 Закона «О защите персональных данных» установлено, что порядок доступа третьих лиц к персональным данным, находящимся во владении распорядителя публичной информации, определяется Законом «О доступе к публичной информации», кроме данных, получаемых от других органов органом государственного финансового контроля при осуществлении производства по делам об административных правонарушениях.

При этом, как отметили в Главном юридическом управлении парламента, законопроект не определяет объем распространяемой информации с ограниченным доступом. Таким образом, в результате реализации предложенных проектом положений конфиденциальная информация о неопределенном круге лиц будет обрабатываться субъектами в неопределенных законом объемах в течение неопределенных законом сроков, и соответствующая обработка персональных данных не будет предсказуемой и прогнозируемой (по способам и объему) для владельцев персональных данных.

Изменения в Кодекс об административных правонарушениях

Кроме того, внесены изменения в КУоАП.

Статья 212-3 КУоАП, устанавливающая ответственность за нарушение права на информацию и права на обращение, дополняется частями 12 и 13, в соответствии с которыми необнародование, несвоевременное обнародование информации, обнародование недостоверной, неточной или неполной информации, обязательное обнародование которой предусмотрено Законом, влекут наложение штрафа на должностных лиц от 850 грн до 1 190 грн.

Повторное в течение года совершение нарушения, за которое лицо уже было подвергнуто административному взысканию, влечет штраф на должностных лиц от 1190 до 1700 грн.

В статье 234-1 будет предусмотрено, что дела об административных правонарушениях, связанных с нарушением права на информацию (части 12 и 13 статьи 212-3) рассматривают органы государственного финансового контроля, а не суды.

Значительные изменения отмечается в статье 38 КУоАП «Сроки наложения административного взыскания». Она будет изложена в следующей редакции.

Административное взыскание может быть наложено не позднее чем через два месяца со дня совершения правонарушения, а при продолжающемся правонарушении – не позднее чем через два месяца со дня его выявления, кроме дел об административных правонарушениях, указанных в частях 9 и 10 настоящей статьи, и за исключением случаев, когда дела об административных правонарушениях в соответствии с настоящим судом (в соответствии с данными административными правонарушениями).

Если дела об административных правонарушениях в соответствии с настоящим Кодексом или другими законами подведомственны суду (судьи), взыскание может быть наложено не позднее чем через три месяца со дня совершения правонарушения, а при продолжающемся правонарушении – не позднее чем через три месяца со дня его выявления, кроме дел об административных правонарушениях, указанных в настоящих статьях.

Административное взыскание за совершение правонарушений, предусмотренных статьями 173-2 и 173-6 настоящего Кодекса, может быть наложено в течение 6 месяцев со дня совершения соответствующего правонарушения.

Административное взыскание за совершение правонарушения, связанного с коррупцией, а также правонарушений, предусмотренных статьями 51, 212-15, 212-21 настоящего Кодекса, может быть наложено в течение шести месяцев со дня его выявления, но не позднее двух лет со дня его совершения.

Административное взыскание за совершение правонарушений, предусмотренных статьями 204-1 и 204-2 настоящего Кодекса, может быть наложено в течение трех месяцев со дня их выявления, но не позднее года со дня их совершения, а в случае совершения таких правонарушений иностранцами или лицами без гражданства, в отношении которых в установленном законом порядке принято решение о для их выезда из Украины, но не позднее срока, определенного законом для выезда этих лиц из Украины или обеспечения их принудительного выдворения из Украины.

Административное взыскание за совершение правонарушений, предусмотренных статьей 130 настоящего Кодекса, может быть наложено в течение года со дня его совершения.

Административное взыскание за совершение правонарушений, предусмотренных частями 3 – 6 статьи 164-14 настоящего Кодекса, может быть наложено в течение одного года со дня его выявления, но не позднее двух лет со дня его совершения.

Административное взыскание за совершение правонарушений, предусмотренных частями 1-4 статьи 188-19 настоящего Кодекса, может быть наложено в течение одного года со дня его совершения.

Административное взыскание за совершение в особый период правонарушений, предусмотренных статьями 210, 210-1 настоящего Кодекса, может быть наложено в течение трех месяцев со дня его обнаружения, но не позднее одного года со дня его совершения.

В случае закрытия уголовного производства, но при наличии в действиях нарушителя признаков административного правонарушения, административное взыскание может быть наложено не позднее чем через три месяца со дня принятия решения о закрытии уголовного производства.

Административное взыскание за совершение правонарушений, предусмотренных частями 12 и 13 статьи 212-3 настоящего Кодекса, может быть наложено в течение года со дня его совершения.

В Законе «Об открытости использования публичных средств» будет предусмотрено, что ответственность за необнародование, несвоевременное обнародование, недостоверность, неточность, неполноту информации, обнародованной в соответствии с настоящим Законом, несут руководители распорядителей и получателей средств государственного и местных бюджетов, предприятий, органов Пенсионного фонда и Фонда обязательного государственного социального страхования Украины.

Привлечение лица к административной ответственности за обнародование, несвоевременное обнародование информации, обнародование недостоверной, неточной или неполной информации об использовании публичных средств является основанием для включения мероприятий по проведению инспекции в планы проведения мероприятий государственного финансового контроля по инициативе органов государственного финансового контроля.

Руководители распорядителей и получателей средств государственного и местных бюджетов, предприятий, органов Пенсионного фонда и Фонда обязательного государственного социального страхования обязаны в течение 5 рабочих дней с даты получения запроса органу государственного финансового контроля предоставить информацию об обеспечении выполнения требований настоящего Закона.

В законе об информации будет предусмотрено, что к информации с ограниченным доступом не могут быть отнесены сведения об использовании публичных средств распорядителями и получателями средств государственного и местных бюджетов, субъектами хозяйствования государственной и коммунальной собственности, органами Пенсионного фонда и Фонда общеобязательного государственного социального страхования, подлежащие обязательному обнародованию в соответствии с законом.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.