ЕС готовит дополнительную военную помощь Украине на 20 млрд евро

ЕС обсудит новый пакет военной помощи Украине на встрече 24 февраля.

Фото: svidomi

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Европейский Союз планирует предоставить Украине дополнительную военную помощь в объеме около 20 миллиардов евро. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, пакет поддержки будет включать артиллерийские боеприпасы, системы противовоздушной обороны, высокоточные ударные ракеты, беспилотники и другую военную технику.

Эта инициатива также предусматривает возможность взносов как в денежной, так и в материальной форме от стран-членов ЕС и союзников Украины. По информации издания, Европейский Союз планирует обсудить эту инициативу во время встречи министров иностранных дел, которая должна состояться 24 февраля.

Однако, возможны задержки в принятии решения из-за вероятной оппозиции со стороны Венгрии и политической ситуации в Германии, где внимание будет сосредоточено на внутренних выборах.

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