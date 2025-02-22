Сырский обсудил с генеральным инспектором Бундесвера Броером потребности ВСУ

Главком ВСУ Александр Сырский встретился с генеральным инспектором Бундесвера для обсуждения сотрудничества между Украиной и Германией.

Фото: Главнокомандующий ВС Украины

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский провел встречу с генеральным инспектором Бундесвера Карстеном Броером, который прибыл в Украину. Военные обсудили важные вопросы, касающиеся потребностей ВСУ на фронте и подготовки украинских военных. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ.

Во время встречи Сырский проинформировал Броера об оперативной обстановке на линии фронта, а также поделился информацией о процессе перехода на корпусную структуру. Он выразил благодарность немецкому народу за поддержку Украины в борьбе с российской агрессией.

Ключевыми темами обсуждения стали потребности Вооруженных сил Украины в вооружении, боеприпасах, технике, а также вопросы подготовки украинских военных. Также был поднят вопрос технического обслуживания и ремонта немецкой военной техники, находящейся на вооружении украинской армии.

Сырский отметил важность сотрудничества между Украиной и Германией в этих критических вопросах.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.