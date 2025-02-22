Из-за задержки с открепительными талонами тысячи немцев за рубежом не смоут проголосовать на выборах

Немецкие граждане за рубежом не могут вовремя получили талоны для голосования на выборах из-за почтовых проблем.

Фото: Politico

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Граждане Германии, проживающие за рубежом, жалуются, что не получили свои открепительные талоны своевременно для участия в национальных выборах. Это стало причиной того, что многие немцы не смогут проголосовать на важных выборах, которые должны определить политический курс страны после падения правительства канцлера Олафа Шольца. Об этом пишет Politico.

Карл Доменс, корреспондент Немецкой сети новостей в Вашингтоне, выразил свое возмущение из-за отсутствия талонов, написав, что это впервые в его жизни, когда он не может проголосовать на национальных выборах. По его словам, тысячи других граждан Германии столкнулись с такой же проблемой.

Эти выборы, которые состоятся 23 февраля, являются критическими для страны, ведь они должны показать, насколько вправо наклонится политический спектр.

Проблемы возникли из-за сроков, оставшихся для организации голосования после того, как правительство потеряло вотум доверия в декабре прошлого года. Избирательные органы получили всего два месяца для подготовки, включая печать и рассылку бюллетеней, и из-за ограниченного времени многие из них не успели отправить открепительные талоны вовремя.

По сообщениям, избирательные бюллетени должны быть получены до конца дня выборов. Система не позволяет голосовать онлайн или возвращать бюллетени по электронной почте, а голосование через посольства или консульства также не допускается.

В результате, некоторые немцы вынуждены специально ехать домой или передавать свои талоны через знакомых. В Бельгии задержка в почтовой системе также повлияла на получение бюллетеней, что еще больше осложнило ситуацию.

Некоторые общественные организации уже планируют подать судебный иск, что может привести к обжалованию результатов выборов.

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