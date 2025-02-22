На Днепропетровщине двое мужчин провалились под лед – одного спас подросток, другой пропал

Спасатели ищут пропавшего в реке Волчья 28-летнего мужчину.

Фото: ГСЧС

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В поселке Богодаровка, что в Синельниковском районе Днепропетровской области, двое мужчин провалились под лед на реке Волчья. Об этом сообщили в ГСЧС.

Очевидцы рассказали спасателям, что одного из пострадавших, 29-летнего мужчину, смог вытащить на берег прохожий подросток. Другой, 28-летний мужчина, исчез подо льдом.

Спасатели обследовали водоем с помощью лодки, но пропавшего не нашли. Поисковая операция продолжается.

К месту происшествия привлечены пять спасателей и одна единица техники ГСЧС.

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