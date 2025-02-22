На Дніпропетровщині двоє чоловіків провалилися під лід – одного врятував підліток, інший зник

Рятувальники шукають зниклого у річці Вовча 28-річного чоловіка.

Фото: ДСНС

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У селищі Богодарівка, що в Синельниківському районі Дніпропетровської області, двоє чоловіків провалилися під лід на річці Вовча. Про це повідомили у ДСНС.

Очевидці розповіли рятувальникам, що одного з постраждалих, 29-річного чоловіка, зміг витягнути на берег перехожий підліток. Інший, 28-річний чоловік, зник під кригою.

Рятувальники обстежили водойму за допомогою човна, але зниклого не знайшли. Пошукова операція триває.

До місця події залучено п’ятьох рятувальників та одну одиницю техніки ДСНС.

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