Через затримку з відкріпними талонами тисячі німців за кордоном не зможуть проголосувати на виборах

Німецькі громадяни за кордоном не можуть вчасно отримали талони для голосування на виборах через поштові проблеми.

Фото: Politico

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Громадяни Німеччини, які проживають за кордоном, скаржаться, що не отримали свої відкріпні талони своєчасно для участі у національних виборах. Це стало причиною того, що багато німців не зможуть проголосувати на важливих виборах, які мають визначити політичний курс країни після падіння уряду канцлера Олафа Шольца. Про це пише Politico.

Карл Доменс, кореспондент Німецької мережі новин у Вашингтоні, висловив своє обурення через відсутність талонів, написавши, що це вперше в його житті, коли він не зміг проголосувати на національних виборах. За його словами, тисячі інших громадян Німеччини зіткнулися з такою ж проблемою.

Ці вибори, які відбудуться 23 лютого, є критичними для країни, адже вони мають показати, наскільки вправо похилиться політичний спектр.

Проблеми виникли через терміни, що залишилися для організації голосування після того, як уряд втратив вотум довіри в грудні минулого року. Виборчі органи отримали лише два місяці для підготовки, включно з друком та розсилкою бюлетенів, і через обмежений час багато з них не встигли надіслати відкріпні талони вчасно.

За повідомленнями, виборчі бюлетені повинні бути отримані до кінця дня виборів. Система не дозволяє голосувати онлайн або повертати бюлетені електронною поштою, а голосування через посольства чи консульства також не допускається.

У результаті, деякі німці змушені спеціально їхати додому або передавати свої талони через знайомих. У Бельгії затримка в поштовій системі також вплинула на отримання бюлетенів, що ще більше ускладнило ситуацію.

Деякі громадські організації вже планують подати судовий позов, що може призвести до оскарження результатів виборів.

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