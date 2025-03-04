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Денис Шмыгаль в Киеве обозначил достижения и успехи Правительства за последние пять лет, фото

15:13, 4 марта 2025
Премьер очертил достижения по ОПК, Дії, макрофинансовой стабильности, использованию замороженных российских активов.
Денис Шмыгаль в Киеве обозначил достижения и успехи Правительства за последние пять лет, фото
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Премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции по случаю пятой годовщины работы Правительства рассказал о достижениях за этот период. В частности, он обозначил успехи в сфере ОПК, Дія, макрофинансовой стабильности и использовании замороженных российских активов.

Так, по словам Дениса Шмыгаля, за пять лет удалось следующее:

  • За последние три года Украина построила новый оборонно-промышленный комплекс.
    Возможности украинского ОПК за три года выросли в 35 раз и в 2025 году составляют 35 млрд долларов. Сейчас мы самостоятельно производим около трети необходимого нам вооружения, цель — 50%. Развиваем «датскую модель»: за 2024 год привлекли почти 1 млрд долларов.
  • За три года с нуля построили инфраструктуру производства дронов.
    Теперь Украина производит больше всего в мире военных дронов всех типов. В прошлом году было изготовлено более 1 млн дронов, в этом году планируется изготовить более 2,5 млн беспилотников. Над этим работают более 500 компаний.
  • Пять лет назад появилась Дія.
    На сегодня приложение включает 30 услуг и цифровых документов. Портал «Дія» предоставляет доступ к более чем 130 государственным услугам для граждан и бизнеса. Украина совершила скачок от аутсайдеров к лидерам цифровизации.
  • Макрофинансовая стабильность.
    «Все эти пять лет мы своевременно и в полном объеме выполняли все социальные обязательства. Находили ресурсы, чтобы сбалансировать бюджет. За пять лет бюджетная финансовая поддержка партнеров составила более 120 млрд долларов», — подчеркнул Шмыгаль.
  • Российские замороженные активы уже работают на Украину.
    По словам Шмыгаля, это одна из крупнейших финансовых побед за три года войны. Цель — полная конфискация всех замороженных российских активов.
  • Энергетическая независимость.
    Украина отключилась от российской и белорусской энергосистем в первые дни полномасштабного вторжения. Сегодня Украина полностью интегрирована в энергетический рынок Европы.
    Кроме того, несмотря на войну, Украина полностью перешла на газ собственного добычи, отказалась от транзита российского газа и достигла полной энергонезависимости от РФ.
  • Историческое сближение с ЕС.
    «Сегодня мы являемся страной-кандидатом и перешли к конкретным переговорам о членстве. Ожидаем открытия всех переговорных кластеров в этом году: трех в первом полугодии, еще трех — до конца года», — подчеркнул Премьер.
  • Безвизовые режимы с ЕС или интеграция в единый европейский рынок.
    Присоединение к ENTSO-E, торговля без пошлин, транспортный безвиз, единая таможенная декларация — всё это уже работает и помогает украинцам и украинскому бизнесу.
    «Работаем дальше, чтобы стать неотъемлемой частью внутреннего рынка ЕС», — отметил Шмыгаль.
  • Сделано в Украине.
    Льготное кредитование «5-7-9», компенсация за украинскую сельхозтехнику и энергетическое оборудование, гранты єРобота, єОселя, индустриальные парки.
    По словам Премьера, только по программе «5-7-9» с момента старта в 2020 году бизнес привлек 106,5 тысяч кредитов на сумму 369,4 млрд гривен.
    По проекту єРобота с июля 2022 года было выдано грантов на сумму более 12 млрд грн, в частности на поддержку малого и среднего бизнеса — более 5 млрд грн. Только за 2024 год более 50 тыс. предприятий и предпринимателей получили государственную поддержку.
  • Открыли рынок земли.
    Денис Шмыгаль подчеркнул, что «это историческое событие по восстановлению конституционных прав граждан».
    «Навели порядок с землями государства и общин. Теперь эти земли сдаются в аренду через онлайн-аукционы, и уже в прошлом году было получено почти 344 млн грн от прозрачной аренды земли», — указал он.
  • Приватизация.
    В частности, цифровизировали все процессы, связанные с участием в аукционах по приватизации. В 2024 году Украина достигла рекордных за 10 лет результатов в приватизации — общая сумма доходов составила 9,9 млрд грн.
  • Реформа публичных инвестиций.
    Создали с нуля архитектуру восстановления. Запустили экосистему DREAM. Начали реформу публичных инвестиций. На 2025 год предусмотрено финансирование Единого проектного портфеля в размере 224,2 млрд грн.
  • Программа єВідновлення.
    По программе уже начислено более 30 млрд грн компенсаций.
  • Реформа системы социального страхования.
    Функции выплат и начисления субсидий переданы Пенсионному фонду.
    «Создали качественные социальные реестры. Проводим индексации. Выплачиваем все социальные платежи. Поддерживаем каждого, кто в этом нуждается», — подчеркнул Премьер.
  • Новый административно-территориальный уклад.
    Вместо 11 тысяч создано около 1,4 тысячи общин, которые получили ресурсы и полномочия.
  • Реформа образования.
    Продолжается реформа Новой украинской школы. Введено бесплатное питание в начальных классах. Много внимания уделяется профессионально-техническому образованию. Также ведется работа над автономией университетов и запущены гранты для студентов.
  • Улучшается медицина, расширяются пакеты НСЗУ. Ликвидация МСЭК.
    В Украине введена новая система оценки повседневного функционирования человека: работают 1500 экспертных команд, в которые входят более 6 тысяч специалистов. Также продолжается работа по увеличению доступности лекарств.

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правительство Украина Денис Шмыгаль

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