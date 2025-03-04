Если участник дела указал в жалобе в суд телефон и электронный адрес, он обязан получать уведомления и отвечать на них – Верховный Суд

Заявительница утверждала, что вызов в судебное заседание с помощью SMS-сообщений без ее письменного согласия противоречит предписаниям УПК.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Если участник дела предоставил суду телефон и электронный адрес, указав их в жалобе, можно предположить, что он не возражает против использования этих средств коммуникации судом. Это накладывает на него обязанность получать уведомления и отвечать на них. Суд, который взаимодействует с участником дела с помощью указанных им средств связи, действует законно и добросовестно.

На это указал Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 23 января 2025 года по делу №591/4693/15.

Позиции судов

Местный суд, с которым согласился суд апелляционной инстанции, закрыл уголовное производство по обвинению лица в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 128 УК, в соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 284 УПК в связи с отказом потерпевшей от обвинения.

Суд обосновал свою позицию тем, что потерпевшая не являлась в судебные заседания, а это, согласно предписаниям ч. 6 ст. 340 УПК, приравнивается к отказу от обвинения.

В кассационной жалобе заявительница утверждала, что вызов в судебное заседание с помощью SMS-сообщений без ее письменного согласия противоречит предписаниям УПК.

Позиция Верховного Суда

Кассационный уголовный суд Верховного Суда оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций.

В обоснование своей позиции КУС ВС указал, что в соответствии с ч. 1 ст. 135 и ч. 1 ст. 136 УПК лицо вызывается в суд путем вручения повестки о вызове, отправки ее по почте, электронной почте или факсимильной связи, а также вызова по телефону или телеграммой.

Надлежащим подтверждением получения лицом повестки о вызове или ознакомления с ее содержанием иным способом является роспись лица о получении повестки, в том числе на почтовом уведомлении, видеозапись вручения повестки, а также любые другие данные, подтверждающие факт вручения повестки о вызове или ознакомления с ее содержанием.

Если участник дела предоставил суду телефон и электронный адрес, указав их в жалобе, можно предположить, что он не возражает против использования этих средств коммуникации судом. Это, в свою очередь, накладывает на него обязанность получать уведомления и отвечать на них. Следовательно, суд, который взаимодействует с участником дела с помощью указанных им средств связи, действует законно и добросовестно.

Из материалов производства следует, что в исковом заявлении потерпевшей о взыскании с обвиняемого нанесенного ущерба, поданном суду представителем потерпевшей, а также в письменных ходатайствах в суд был указан ее номер телефона в качестве средства связи. Потерпевшая неоднократно получала уведомления о вызове в суд по телефону и не выражала по этому поводу никаких замечаний. В дальнейшем именно на этот номер телефона направлялись SMS-сообщения, которые были доставлены потерпевшей (соответствующие справки имеются в материалах дела).

При этом на протяжении рассмотрения дела в местном суде потерпевшая пользовалась услугами адвоката, которого также вызывали в суд.

Таким образом, в обозначенных обстоятельствах нет оснований считать, что потерпевшая не была осведомлена о времени и дате судебных заседаний. Из изложенного следует, что потерпевшая сознательно не воспользовалась своим правом поддерживать обвинение, фактически отказалась от его реализации, не интересовалась процессом рассмотрения дела судом, не предпринимала никаких мер для активного участия в судебных заседаниях, что также повлияло на продолжительность производства по событиям 2007 года.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.