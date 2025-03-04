Киевлянам объяснили, почему некоторые клиенты получили большие счета за горячее водоснабжение

Что делать, если в течение длительного времени не передавали показания счетчиков и получили большие начисления.

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Киевляне, которые длительное время не передавали показания счетчиков и получили большие начисления, могут исправить ситуацию. Об этом заявили в Киевтеплоэнерго и опубликовали видео-гайд о том, как действовать, чтобы решить проблему.

Указано, что показания счетчиков необходимо передавать ежемесячно после 5 числа. В случае отсутствия актуальных данных начисления за горячее водоснабжение производятся по среднему потреблению квартиры.

Если показания счетчиков не передавались в течение длительного времени, скорректировать их можно в мессенджерах Центра коммунального сервиса.

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