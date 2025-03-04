Киянам пояснили, чому деякі клієнти отримали великі рахунки за гаряче водопостачання

Що робити, якщо протягом тривалого часу не передавали показання лічильників та отримали великі нарахування.

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Кияни, які протягом тривалого часу не передавали показання лічильників та отримали великі нарахування, можуть виправити ситуацію. Про це заявили у Київтеплоенерго та опублікували відео-гайд про те, як діяти, щоб виправити ситуацію.

Вказується, що показання лічильників потрібно передавати щомісяця після 5 числа. В разі відсутності актуальних даних нарахування за гаряче водопостачання здійснюється за середнім споживанням квартири.

Якщо показання лічильників не передавались протягом тривалого часу, скоригувати їх можна у месенджерах Центру комунального сервісу.

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