Залучення США та європейських партнерів є життєво важливим на шляху до миру в Україні, — глава МЗС Андрій Сибіга

Україна як ніхто прагне справжнього і справедливого миру, — сказав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Фото: Вечірній Київ

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів переговори зі своїми норвезьким і естонським колегами Еспеном Бартом Ейде та Маргусом Цахкною. Головною темою стало обговорення шляхів досягнення справедливого миру, до якого прагне Україна. Сибіга наголосив на важливості продовження співпраці з міжнародними партнерами, зокрема зі США та європейськими країнами, для реалізації цієї мети.

"Радий розмовам з главами МЗС Норвегії Еспеном Бартом Ейде та Естонії Маргусом Цахкною. Україна як ніхто прагне справжнього і справедливого миру. Ми продовжуємо працювати з нашими партнерами, щоб досягти цього. Залучення Америки та наших європейських партнерів є життєво важливим на цьому шляху", - написав Андрій Сибіга у соцмережі Х.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський повідомив, що готовий знову зустрітися з Дональдом Трампом, якщо президент США його запросить, але дав зрозуміти, що ще одна зустріч у Білому домі має бути «серйозною», щоб він здійснив поїздку.

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