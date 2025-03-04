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Китай запроваджує мита на сільськогосподарську продукцію США

15:10, 4 березня 2025
Китай вводить мита до 15 відсотків на низку сільськогосподарської продукції зі США.
Китай запроваджує мита на сільськогосподарську продукцію США
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У Китаї заявили, що з 10 березня введуть мита у розмірі від 10 до 15 відсотків на низку сільськогосподарської продукції зі США. Про це повідомляє The Washington Post.

Видання пише, що Китай вніс до чорного списку понад 20 американських компаній.

Цей крок зачіпає деякі з основних статей експорту США до Китаю, включаючи соєві боби, м'ясо та зернові.

Зазначається, що таке рішення було ухвалено як відповідь на заяву президента Дональда Трампа про те, що він збільшить мита на китайську продукцію ще на 10 процентних пунктів, внаслідок чого загальний податок на деякі китайські товари сягне 45 відсотків.

Державна рада Китаю оголосила про запровадження 15-відсоткового податку на американські товари, включаючи курятину, пшеницю та кукурудзу.

Інші американські продукти, включаючи соєві боби, сорго, яловичину, свинину, морепродукти, молочні продукти, фрукти та овочі, будуть оподатковуватись 10-відсотковим збором.

15 американських компаній, включаючи Leidos та General Dynamics Land Systems, були включені до списку, що забороняє їм імпорт товарів, які можуть бути використані у військових цілях. Ще 10 американським компаніям було заборонено торгувати з Китаєм чи інвестувати у нього.

Представник Міністерства закордонних справ Лінь Цзянь заявив, що якщо Вашингтон "наполягатиме на початку тарифної війни, торгової війни або будь-якої іншої війни, Китай боротиметься до останнього".

Нагадаємо, що Дональд Трамп запровадив 25% мита на товари з Канади і Мексики та підвищив тарифи для Китаю.

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США Дональд Трамп Китай

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