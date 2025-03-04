Китай вводит пошлины на сельскохозяйственную продукцию США

Государственный совет Китая объявил о введении 15-процентного налога на американские товары, включая курятину, пшеницу и кукурузу.

Другие американские продукты, включая соевые бобы, сорго, говядину, свинину, морепродукты, молочные продукты, фрукты и овощи, будут облагаться 10-процентным сбором.

15 американских компаний, включая Leidos и General Dynamics Land Systems, были включены в список, запрещающий им импорт товаров, которые могут быть использованы в военных целях. Еще 10 американским компаниям было запрещено торговать с Китаем или инвестировать в него.

Представитель Министерства иностранных дел Линь Цзянь заявил, что если Вашингтон "будет настаивать на начале тарифной войны, торговой войны или любой другой войны, Китай будет сражаться до последнего".

Напомним, что Дональд Трамп заявил, что с 4 марта он вводит новые пошлины для Канады и Мексики.

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