Китай вводит пошлины на сельскохозяйственную продукцию США

Издание пишет, что Китай внес в черный список более 20 американских компаний.
Этот шаг затрагивает некоторые из основных статей экспорта США в Китай, включая соевые бобы, мясо и зерновые.
Отмечается, что такое решение было принято как ответ на заявление президента Дональда Трампа о том, что он увеличит пошлины на китайскую продукцию еще на 10 процентных пунктов, в результате чего общий налог на некоторые китайские товары достигнет 45 процентов.
Государственный совет Китая объявил о введении 15-процентного налога на американские товары, включая курятину, пшеницу и кукурузу.
Другие американские продукты, включая соевые бобы, сорго, говядину, свинину, морепродукты, молочные продукты, фрукты и овощи, будут облагаться 10-процентным сбором.
15 американских компаний, включая Leidos и General Dynamics Land Systems, были включены в список, запрещающий им импорт товаров, которые могут быть использованы в военных целях. Еще 10 американским компаниям было запрещено торговать с Китаем или инвестировать в него.
Представитель Министерства иностранных дел Линь Цзянь заявил, что если Вашингтон "будет настаивать на начале тарифной войны, торговой войны или любой другой войны, Китай будет сражаться до последнего".
Напомним, что Дональд Трамп заявил, что с 4 марта он вводит новые пошлины для Канады и Мексики.
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