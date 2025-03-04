Привлечение США и европейских партнеров жизненно важно на пути к миру в Украине, — глава МИД Андрей Сибига

Украина как никто стремится к настоящему и справедливому миру, — сказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Фото: Вечірній Київ

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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел переговоры со своими норвежским и эстонским коллегами Эспеном Бартом Эйде и Маргусом Цахкной. Главной темой стало обсуждение путей достижения справедливого мира, к которому стремится Украина. Сибига отметил важность продолжения сотрудничества с международными партнерами, в том числе с США и европейскими странами, для реализации этой цели.

"Рад разговорам с главами МИД Норвегии Эспеном Бартом Эйде и Эстонии Маргусом Цахкной. Украина как никто стремится к настоящему и справедливому миру. Мы продолжаем работать с нашими партнерами, чтобы достичь этого. Привлечение Америки и наших европейских партнеров является жизненно важным на этом пути", - написал Андрей Сибига в соцсети Х.

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