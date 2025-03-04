Денис Шмигаль у Києві окреслив здобутки й досягнення Уряду за останні п’ять років, фото

Прем'єр окреслив здобутки щодо ОПК, Дії, макрофінансової стабільності, використання заморожених російських активів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на пресконференції з нагоди п'ятої річниці роботи Уряду розповів про здобутки й досягнення за цей період. Зокрема, він окреслив здобутки щодо ОПК, Дії, макрофінансової стабільності, використання заморожених російських активів.

Так, за словами Дениса Шмигаля, за п’ять років вдалося наступне:

За останні три роки Україна побудувала новий оборонно-промисловий комплекс.

Спроможності українського ОПК за три роки виросли в 35 разів і в 2025 році становлять 35 млрд доларів. Зараз ми самі виробляємо близько третини від необхідної нам зброї, мета — 50%. Розвиваємо «данську модель»: за 2024 рік залучили майже 1 млрд дол.

За три роки з нуля побудували інфраструктуру створення дронів.

Тепер Україна виробляє найбільше в світі військових дронів усіх типів. Минулого року було виготовлено понад 1 млн дронів, цього року планується виготовити понад 2,5 млн безпілотників. Над цим працюють понад 500 компаній.

П'ять років тому з’явилась Дія.

На сьогодні застосунок має 30 послуг та цифрових документів. Портал Дія дає доступ до 130+ державних послуг для громадян і бізнесу. Україна зробила стрибок з аутсайдерів у лідери цифровізації.

Макрофінансова стабільність.

«Всі ці п'ять років ми вчасно і повною мірою виконували всі соціальні зобов’язання. Знаходили ресурс, аби збалансувати бюджет. За п'ять років бюджетна фінансова підтримка партнерів складає понад 120 млрд дол.», - наголосив Шмигаль.

Російські заморожені активи вже працюють на Україну.

За словами Шмигаля, це одна з найбільших фінансових перемог за 3 роки війни. Ціль — повна конфіскація всіх заморожених російських активів.

Енергетична незалежність.

Україна від’єдналася від російської і білоруської енергомережі в перші дні повномасштабного вторгнення. Сьогодні Україна повністю інтегрована в енергетичний ринок Європи.

Крім того, попри війну, Україна перейшла повністю на газ власного видобутку, відмовилась від транзиту російського газу та досягла повної енергонезалежності від РФ.

Історичне зближення з ЄС.

«Сьогодні ми є країною-кандидатом і перейшли до конкретних перемовин про членство. Очікуємо на відкриття всіх переговорних кластерів цього року: трьох в першому півріччі, ще трьох — до кінця року», - наголосив Прем’єр.

Безвізи з ЄС або інтеграція в єдиний європейський ринок.

Приєднання до ENTSO-E, торгівля без мит, транспортний безвіз, єдина митна декларація — це все вже працює і допомагає українцям і українському бізнесу.

«Працюємо далі, аби стати невід'ємною частиною внутрішнього ринку ЄС», - вказав Шмигаль.

Зроблено в Україні.

Пільгове кредитування «5-7-9», компенсація за українську сільгосптехніку та енергетичне обладнання, гранти єРобота, єОселя, індустріальні парки.

За словами Прем’єра, тільки за програмою «5-7-9» від старту у 2020 році бізнес залучив 106,5 тисячі кредитів на суму 369,4 млрд гривень.

По проєкту єРобота з липня 2022 року було видано грантів на більш ніж 12 млрд грн, зокрема на підтримку малого і середнього бізнесу — понад 5 млрд грн. Тільки за 2024 рік понад 50 тис. підприємств і підприємців отримали державну підтримку.

Відкрили ринок землі.

Денис Шмигаль наголошує, що «це історична подія щодо відновлення конституційних прав громадян».

«Навели лад із землями держави та громад. Тепер ці землі здаються в оренду через онлайн-аукціони, і вже минулого року отримали майже 344 млн грн від прозорої оренди землі», - вказав він.

Приватизація.

Зокрема, цифровізували всі процеси, пов'язані з участю в аукціонах з приватизації. У 2024 році Україна досягла рекордних за 10 років результатів у приватизації — загальна сума прибутків склала 9,9 млрд грн.

Реформа публічних інвестицій.

Створили з нуля архітектуру відновлення. Запустили екосистему DREAM. Почали реформу публічних інвестицій. На 2025 рік передбачено фінансування Єдиного проєктного портфеля у розмірі 224,2 млрд грн.

Програма єВідновлення.

За програмою вже нараховано понад 30 млрд грн компенсацій.

Реформа системи соціального страхування.

Функції виплат та нарахування субсидій передали Пенсійному фонду.

«Зробили якісні соціальні реєстри. Проводимо індексації. Виплачуємо всі соціальні платежі. Підтримуємо кожного, хто цього потребує», - наголосив Прем’єр.

Новий адміністративно-територіальний устрій.

Замість 11 тисяч створили близько 1,4 тисячі громад, які отримали ресурс та повноваження.

Реформа освіти.

Триває реформа Нової української школи. Запроваджено безкоштовне харчування в початкових класах. Багато уваги приділяється професійно-технічній освіті. Також йде робота над автономією університетів та запущено гранти для студентів.

Покращується медицина, розширюються пакети НСЗУ. Ліквідація МСЕК.

В Україні запровадили нову систему оцінювання повсякденного функціонування людини: працює 1500 експертних команд, до яких входить понад 6 тисяч фахівців. Також триває робота над збільшенням доступності ліків.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.