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Денис Шмигаль у Києві окреслив здобутки й досягнення Уряду за останні п’ять років, фото

15:13, 4 березня 2025
Прем'єр окреслив здобутки щодо ОПК, Дії, макрофінансової стабільності, використання заморожених російських активів.
Денис Шмигаль у Києві окреслив здобутки й досягнення Уряду за останні п’ять років, фото
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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на пресконференції з нагоди п'ятої річниці роботи Уряду розповів про здобутки й досягнення за цей період. Зокрема, він окреслив здобутки щодо ОПК, Дії, макрофінансової стабільності, використання заморожених російських активів.

Так, за словами Дениса Шмигаля, за п’ять років вдалося наступне:

  • За останні три роки Україна побудувала новий оборонно-промисловий комплекс.

Спроможності українського ОПК за три роки виросли в 35 разів і в 2025 році становлять 35 млрд доларів. Зараз ми самі виробляємо близько третини від необхідної нам зброї, мета — 50%. Розвиваємо «данську модель»: за 2024 рік залучили майже 1 млрд дол.

  • За три роки з нуля побудували інфраструктуру створення дронів.

Тепер Україна виробляє найбільше в світі військових дронів усіх типів. Минулого року було виготовлено понад 1 млн дронів, цього року планується виготовити понад 2,5 млн безпілотників. Над цим працюють понад 500 компаній.

  • П'ять років тому з’явилась Дія.

На сьогодні застосунок має 30 послуг та цифрових документів. Портал Дія дає доступ до 130+ державних послуг для громадян і бізнесу. Україна зробила стрибок з аутсайдерів у лідери цифровізації.

  • Макрофінансова стабільність.

«Всі ці п'ять років ми вчасно і повною мірою виконували всі соціальні зобов’язання. Знаходили ресурс, аби збалансувати бюджет. За п'ять років бюджетна фінансова підтримка партнерів складає понад 120 млрд дол.», - наголосив Шмигаль.

  • Російські заморожені активи вже працюють на Україну.

За словами Шмигаля, це одна з найбільших фінансових перемог за 3 роки війни. Ціль — повна конфіскація всіх заморожених російських активів.

  • Енергетична незалежність.

Україна від’єдналася від російської і білоруської енергомережі в перші дні повномасштабного вторгнення. Сьогодні Україна повністю інтегрована в енергетичний ринок Європи.

Крім того, попри війну, Україна перейшла повністю на газ власного видобутку, відмовилась від транзиту російського газу та досягла повної енергонезалежності від РФ.

  • Історичне зближення з ЄС.

«Сьогодні ми є країною-кандидатом і перейшли до конкретних перемовин про членство. Очікуємо на відкриття всіх переговорних кластерів цього року: трьох в першому півріччі, ще трьох — до кінця року», - наголосив Прем’єр.

  • Безвізи з ЄС або інтеграція в єдиний європейський ринок.

Приєднання до ENTSO-E, торгівля без мит, транспортний безвіз, єдина митна декларація — це все вже працює і допомагає українцям і українському бізнесу.

«Працюємо далі, аби стати невід'ємною частиною внутрішнього ринку ЄС», - вказав Шмигаль.

  • Зроблено в Україні.

Пільгове кредитування «5-7-9», компенсація за українську сільгосптехніку та енергетичне обладнання, гранти єРобота, єОселя, індустріальні парки.

За словами Прем’єра, тільки за програмою «5-7-9» від старту у 2020 році бізнес залучив 106,5 тисячі кредитів на суму 369,4 млрд гривень.

По проєкту єРобота з липня 2022 року було видано грантів на більш ніж 12 млрд грн, зокрема на підтримку малого і середнього бізнесу — понад 5 млрд грн. Тільки за 2024 рік понад 50 тис. підприємств і підприємців отримали державну підтримку.

  • Відкрили ринок землі.

Денис Шмигаль наголошує, що «це історична подія щодо відновлення конституційних прав громадян».

«Навели лад із землями держави та громад. Тепер ці землі здаються в оренду через онлайн-аукціони, і вже минулого року отримали майже 344 млн грн від прозорої оренди землі», - вказав він.

  • Приватизація.

Зокрема, цифровізували всі процеси, пов'язані з участю в аукціонах з приватизації. У 2024 році Україна досягла рекордних за 10 років результатів у приватизації — загальна сума прибутків склала 9,9 млрд грн.

  • Реформа публічних інвестицій.

Створили з нуля архітектуру відновлення. Запустили екосистему DREAM. Почали реформу публічних інвестицій. На 2025 рік передбачено фінансування Єдиного проєктного портфеля у розмірі 224,2 млрд грн.

  • Програма єВідновлення.

За програмою вже нараховано понад 30 млрд грн компенсацій.

  • Реформа системи соціального страхування.

Функції виплат та нарахування субсидій передали Пенсійному фонду.

«Зробили якісні соціальні реєстри. Проводимо індексації. Виплачуємо всі соціальні платежі. Підтримуємо кожного, хто цього потребує», - наголосив Прем’єр.

  • Новий адміністративно-територіальний устрій.

Замість 11 тисяч створили близько 1,4 тисячі громад, які отримали ресурс та повноваження.

  • Реформа освіти.

Триває реформа Нової української школи. Запроваджено безкоштовне харчування в початкових класах. Багато уваги приділяється професійно-технічній освіті. Також йде робота над автономією університетів та запущено гранти для студентів.

  • Покращується медицина, розширюються пакети НСЗУ. Ліквідація МСЕК.

В Україні запровадили нову систему оцінювання повсякденного функціонування людини: працює 1500 експертних команд, до яких входить понад 6 тисяч фахівців. Також триває робота над збільшенням доступності ліків.

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уряд Україна Денис Шмигаль

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