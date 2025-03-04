Верховній Раді пропонують відновити систему військових судів

У парламенті зареєстровано законопроект щодо відновлення в Україні системи військових судів.

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У Верховній Раді зареєстрували законопроект 13048 про внесення змін до Закону «Про судоустрій і статус суддів» щодо функціонування військових судів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що система військових судів може стати частиною військової юстиції, до якої також увійдуть військова прокуратура та військова поліція.

Як зазначає автор законопроекту, до 2010 року в Україні вже існувала система військових судів. Ліквідація військових судів у 2010 році була зумовлена економічною недоцільністю їх утримання, оскільки через зменшення чисельності Збройних Сил України значно скоротилася кількість підсудних їм справ.

Також це було зумовлено прагненням наблизити українську систему правосуддя до європейської, яка вимагає незалежності суддів від військового командування.

Зазначимо, що у юридичній спільноті стосовно ідеї відновлення системи військових судів існує дискусія, адже виникає питання – чи будуть такі судді повністю неупереджені і незалежні, якщо будуть належати до системи військової юстиції.

На думку автора законопроекту, його прийняття «не потребує додаткових та інших витрат з Державного бюджету», а фінансово-економічні розрахунки необхідно буде долучити до вже до інших законопроектів про утворення військових судів гарнізонів та військових апеляційних судів.

Законопроектом пропонується передбачити наступне:

- військові суди гарнізонів віднести до системи місцевих загальних судів

- військові суди гарнізонів розглядають справи щодо військових кримінальних правопорушень, порушень правил та звичаїв ведення війни, порушення законодавства про державну таємницю в Збройних Силах України та військових формуваннях, адміністративні справи, в яких стороною є військовослужбовець або орган військового управління, справи про дисциплінарні правопорушення військовослужбовців

- апеляційними судами, що здійснюють перегляд судових рішень, ухвалених військовими судами гарнізонів, є військові апеляційні суди, які утворюються в апеляційних округах

- суддею військового апеляційного суду може бути особа, яка відповідає вимогам до кандидатів на посаду судді, за результатами кваліфікаційного оцінювання підтвердила здатність здійснювати правосуддя в апеляційному суді, а також має стаж роботи на посаді судді за спеціалізацією із здійснення кримінального провадження не менше п’яти років

- у Касаційному кримінальному суді Верховного Суду обов’язково створюється окрема палата для розгляду військових справ. До складу палати з розгляду військових справ Касаційного кримінального суду входять виключно судді, які мають стаж роботи на посаді судді за спеціалізацією із здійснення кримінального провадження не менше десяти років

- судді військових судів гарнізонів та військових апеляційних судів, зобов’язані протягом одного року з моменту їх призначення на посади судді пройти обов’язковий курс спеціалізованої підготовки з питань військового права, військової дисципліни, тактики військових операцій та особливостей функціонування військових структур

- суддя зобов’язаний проходити не рідше одного разу на три роки спеціалізовану підготовку з питань військового права для підтримання кваліфікації в Національній школі суддів України

- суддям військових судів гарнізонів, військових апеляційних судів, а також включених до складу палати з розгляду військових справ Касаційного кримінального суду присвоюються військові звання офіцерського складу, починаючи з молодшого лейтенанта юстиції. Порядок присвоєння та підвищення військових звань визначається положенням, затвердженим Міністерством оборони за погодженням із Вищою радою правосуддя. Порядок присвоєння вищих військових звань визначається Президентом

- особливості проведення вперше конкурсу на зайняття вакантних посад у військовому суді гарнізону та військовому апеляційному суді.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада 19 червня 2024 року прийняла в першому читанні законопроект про Військову поліцію №6569-д.

Крім того, Верховна Рада 9 січня 2025 року прийняла за основу проект закону про впровадження в судах спеціалізації суддів з розгляду військових злочинів, до прикладу, дезертирства, самовільного залишення місяця служби, та воєнних злочинів №10301.

Автор: Наталя Мамченко

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